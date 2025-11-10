Prima pagină » Politic » Reforma statului s-a blocat la nivel declarativ. În timp ce guvernul vorbește despre „eficientizare”, numărul instituțiilor subordonate ministerelor continuă să crească

Reforma statului s-a blocat la nivel declarativ. În timp ce guvernul vorbește despre „eficientizare”, numărul instituțiilor subordonate ministerelor continuă să crească

Guvernul a vorbit despre o reformă a statului, însă rezultatele nu se văd. În timp ce autoritățile vorbesc despre eficiență și digitalizare, în practică statul continuă să fie împovărat de numeroase agenții, direcții și instituții cu atribuții similare, scrie Ziarul Financiar.
Reforma statului s-a blocat la nivel declarativ. În timp ce guvernul vorbește despre „eficientizare”, numărul instituțiilor subordonate ministerelor continuă să crească
Sursa foto: Alexandru Dobre/Mediafax Foto
Iulian Moşneagu
10 nov. 2025, 10:43, Economic

În pachete de „eficientizare anunțate pe parcursul anului, guvernul a promis o reformă a aparatului public, menită să reducă birocrația și costurile administrative. În practică însă, statul român a rămas la fel de încărcat, cu ministere care au astăzi chiar mai multe instituții, agenții și direcții în subordine decât la începutul anului. Reforma guvernului condus de Ilie Bolojan a rămas, cel puțin deocamdată, doar pe hârtie, notează Ziarul Financiar.

O analiză a structurii ministerelor și a Secretariatului General al Guvernului (SGG) arată că, între ianuarie și noiembrie 2025, în loc să fie redus numărul entităților din subordine, acesta a crescut în mai multe cazuri. În total, numărul entităţilor aflate în subordinea ministerelor şi a Secretariatului General al Guvernului se ridică la 180, fără a lua în considerare Ministerul Sănătăţii, 180 de agenţii cu organigrame separate, directori, secretare, şoferi, bugete separate.

Pe primul loc în topul ministerelor și instituțiilor cu cele mai multe entități subordonate se află Secretariatul General al Guvernului, care coordonează 30 de departamente, agenții și instituții,

Unele dintre aceste agenții au atribuții similare. De exemplu, Autoritatea Competentă de Reglementare a Operațiunilor Petroliere Offshore la Marea Neagră și Agenția Națională pentru Resurse Minerale ar putea funcționa mai eficient printr-o colaborare mai strânsă sau chiar printr-o fuziune, având domenii de activitate apropiate.

Ministerele cu mai multe entități în subordine decât la începutul anului

Ministerul Educaţiei, Ministerul Agriculturii, Ministerul Economiei şi Ministerul Muncii ilustrează cel mai bine paradoxul „reformei statului“: în loc să simplifice administraţia, au apărut noi instituţii, birouri şi centre care dublează competenţe deja existente.

Datele Ziarului Financiar arată că Ministerul Educației are acum 22 de entități în subordine, față de 21 la începutul anului. Ministerul Agriculturii a ajuns la 19, de la 13, iar Ministerul Muncii la 11, față de 6 la începutul lui 2025.

De asemenea, Ministerul Economiei a crescut de la 8 la 13 entități în subordine.

Doar Ministerul Afacerilor Interne a redus numărul de structuri din subordine, de la 20 la 19.