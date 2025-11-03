Administraţia Trump alocă fonduri temporare suplimentare pentru programul de nutriţie infantilă

Închiderea, aflată acum în a 34-a zi, a compromis beneficiile pentru aproape 7 milioane de americani cu venituri mici care sunt însărcinate, alăptează sau au copii sub 5 ani care primesc alimente, consiliere nutriţională şi alte forme de sprijin prin Programul special de nutriţie suplimentară pentru femei, sugari şi copii, cunoscut sub numele de WIC.

Banii au fost transferaţi programului WIC vineri, potrivit înregistrărilor Biroului de Management şi Buget al Casei Albe. Aceştia au fost preluaţi dintr-un fond de venituri din tarife pus la dispoziţia Departamentului Agriculturii al SUA pentru asistenţă în cazul dezastrelor şi pentru produse de bază şi vor acoperi aproximativ trei săptămâni de beneficii, a declarat Asociaţia Naţională WIC.

USDA a apelat anterior la această sursă de finanţare la mijlocul lunii octombrie pentru a trimite statelor aproximativ 300 de milioane de dolari pentru două săptămâni de beneficii WIC.

Agenţiile de stat ar trebui să primească fondurile în următoarele două zile, a declarat NWA, potrivit Reuters.

Fondurile suplimentare vin în contextul în care ajutorul alimentar din cadrul Programului de asistenţă nutriţională suplimentară, cunoscut şi sub numele de cupoane alimentare, rămâne întârziat. Administraţia Trump a declarat luni că va recurge la fonduri de urgenţă pentru a plăti parţial beneficiile SNAP din noiembrie, dar că unele state ar putea avea nevoie de săptămâni sau luni pentru a calcula şi distribui ajutorul.

Ajutorul SNAP pentru aproape 42 de milioane de americani cu venituri mici a expirat pentru prima dată în istoria de 60 de ani a programului, sâmbătă, după ce nici Congresul, nici administraţia Trump nu au luat măsuri pentru a finanţa beneficiile în timpul închiderii.

Administraţia a declarat luni într-un document depus la tribunal că, deşi a utilizat veniturile din tarife pentru a finanţa WIC, nu va utiliza fondul pentru cei 4 miliarde de dolari necesari pentru a finanţa integral beneficiile SNAP din noiembrie.

Veniturile din tarife susţin, de asemenea, programele de nutriţie pentru copii, cum ar fi prânzul şcolar, iar transferul a miliarde de dolari către SNAP ar pune în pericol această finanţare, a declarat Patrick Penn, subsecretar adjunct pentru alimentaţie, nutriţie şi servicii pentru consumatori la USDA, în documentul depus.