America își numără ultimii bănuți! / Trump a încetat să mai bată moneda de un cent și de aici a început drama / Umilul cent seamănă groază în comercianții americani

Statele Unite se confruntă cu o lipsă acută de monede de un cent, după ce președintele Trump a decis să oprească producția acestora, la începutul acestui an, iar acest lucru începe să aibă implicații reale pentru comerțul american.

Comercianți din mai multe regiuni ale țării nu mai pot oferi restul exact pentru că au rămas fără aceste monede.

Între timp, nici băncile nu pot comanda monede noi de un cent, pentru că le păstrează pentru clienții lor.

Când inflația are umor: 100 de bănuți pentru o băutură gratis

Bunăoară, un binecunoscut lanț de magazine american a avut o nevoie atât de mare de bănuți, încât a lansat o promoție care oferea o băutură răcoritoare gratuită tuturor clienților care aduceau 100 de bănuți.

Un alt comerciant spunea că această lipsă a bănuților îl va costa milioane anul acesta, din cauza necesității de a rotunji suma în sus, pentru a evita procesele.

În Federația Națională de Comerț cu Amănuntul, directorul senior pentru relații guvernamentale Dylan Jeon spune că eliminarea bănuțului „este o schimbare semnificativă”.

Un bănuț face diferența. La casa de marcat!

Această problemă a început să se simtă de la sfârșitul verii și se va agrava din ce în ce mai mult, cu cât ne apropiem de sezonul cumpărăturilor pentru iarnă.

Desigur, niciun comerciant cu amănuntul sau bancă nu a cerut ca moneda de un cent să rămână pe stoc.

Monedele de un cent, mai ales când sunt vrac, sunt grele și, de cele mai multe ori, folosite exclusiv pentru a le da clienților restul, însă decizia bruscă de a scăpa de ele a venit fără niciun fel de pregătire din partea guvernului federal.

Din cauza asta, multe magazine au fost nevoite să le ceară clienților să plătească suma exactă.

Când reforma dă cu rest

„Susținem abolirea monedei de un cent de 30 de ani, dar nu așa ne-am dorit să meargă lucrurile”, a declarat Jeff Lenard de la Asociația Națională a Magazinelor de Proximitate.

La 9 februarie anul acesta, Trump a anunțat că SUA nu va mai bate monedă de un cent din cauza costurilor de producție ridicate.

Atât moneda de un cent cât și cea de cinci cenți au fost mai scump de produs decât valoarea lor, iar asta s eîntâmplă de mai mulți ani, în ciuda eforturilor Monetăriei SUA de a reduce costurile.

Producția unei monede de un cent a costat, în 2024, 3,7 cenți, conform celui mai recent raport anual, iar, pentru producția unei monede de cinci cenți, cheltuiește 13,8 cenți.

O „nație măreață”, care stă în drum de un cent

„Haideți să eliminăm risipa din bugetul măreței noastre națiuni, chiar dacă este vorba de câte un bănuț pe rând”, a scris Trump pe rețeaua sa de socializare, Truth Social.

În luna mai a acestui an, Departamentul Trezoreriei a anunțat că plasează ultima comandă de plăcuțe din cupru-zinc-discuri metalice goale care sunt folosite pentru a obține monede.

În iunie au fost bătute ultimele monede de un cent, iar, până în august, acestea au fost distribuite băncilor și companiilor de service pentru autovehicule blindate.

Cronica unei morți de un cent anunțate

La Guaranty Bank & Trust Co., președintele Troy Richards spune că s-a chinuit din august ca să aibă bănuți la îndemână pentru clienții săi.

„Am primit un anunț prin e-mail de la Rezerva Federală prin care se anunța că livrările de monede de un cent vor fi reduse. Habar n-aveam că acele livrări se terminaseră deja pentru noi”, a spus Richards.

Richards a spus că cei 1.800 de dolari în monede de un cent pe care îi avea banca au dispărut în două săptămâni.

Sucursalele sale păstrează sume mici de monede de un cent pentru clienții care au nevoie să încaseze cecuri, dar asta e tot.

Când bați monedă, dar bați degeaba

Monetăria SUA a emis 3,23 miliarde de bănuți în 2024, ultimul an complet de producție, mai mult decât dublu față de a doua cea mai mare monedă bătută din țară: 25 de cenți.

Dar problema cu bănuții este că sunt emiși, oferiți ca rest și rareori recirculați în economie.

Americanii își depozitează bănuții în borcane sau îi folosesc pentru decorare.

Acest lucru obligă Monetăria să producă sume semnificative de bănuți în fiecare an.