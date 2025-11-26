O nouă schemă de corupție în Ucraina: 140 milioane de hrivne deturnate din fondurile pentru utilități în Donetsk

Procuratura Specializată Anticorupție (SAPO) și Biroul Național Anticorupție al Ucrainei (NABU) au descoperit încă un caz de corupție. Este vorba de o schemă extinsă de delapidare, care implică mai mulți funcționari regionali. Un grup organizat a furat peste 140 de milioane de hrivne (aproximativ 3,4 milioane de dolari) din fondurile destinate refacerii sistemelor de încălzire, apă și canalizare în orașe aflate aproape de linia frontului din regiunea Donețk.

Potrivit procurorilor ucraineni, cei cinci membri ai grupului erau conduși de un angajat al Administrației Regionale de Stat Donețk. Aceștia au acționat „sub lege marțială, deturnând fonduri bugetare alocate pentru restaurarea încălzirii în Selydove și Ukrainsk, precum și pentru alimentarea cu apă din Sviatohirsk”.

Cum au fost mascate deturnările

Anchetatorii au stabilit că, în perioada aprilie – mai 2023, complicii au selectat obiectivele ce urmau a fi finanțate, a relatat Interfax-Ukraine. După aceea, „au întocmit calcule umflate artificial privitoare la costurile lucrărilor și echipamentelor”.

Ulterior, oficiali regionali au înlesnit aprobarea finanțării. Pentru a justifica atribuirea contractelor, gruparea a creat apoi „o simulare a unui mediu competitiv și a monitorizării prețurilor” .

Schemă bazată pe contracte uriașe și lucrări fictive

Unul dintre cele mai mari contracte, semnat la sfârșitul lui iunie 2023, valora peste 200 de milioane de hrivne (aproximativ 4,7 milioane de dolari) și viza montarea unor centrale termice modulare, însă documentația tehnică obligatorie lipsea.

Alte contracte, încheiate în ultimele patru luni ale anului 2023 pentru lucrări de apă și canalizare, totalizau aproape 100 de milioane de hrivne.

„Plățile au fost efectuate pentru lucrări neexecutate sau realizate fără documentație de proiect”. „Au fost, de asemenea, efectuate cu încălcări grave ale normelor de construcție”, precizează autoritățile care au efectuat investigația.

Construcții nevalidate și neutilizabile

Procurorii au arătat că lucrările au fost doar simulate, fără ca proiectele să fie efectiv realizate. Astfel, obiectivele construite „nu puteau fi puse în funcțiune și folosite conform destinației”, deoarece nu îndeplineau cerințele tehnice minime pentru operare.

În plus, unele construcții din Sviatohirsk – un oraș din nordul regiunii Donețk – au fost realizate fără autorizații și „nu respectă legislația urbanistică”.

Banii se pierdeau prin firme-paravan

Pentru a-și ascunde activitatea infracțională, membrii grupului au falsificat acte de recepție și au prelungit nejustificat termenele contractuale. Ei au încercat, de asemenea, să transfere obiectivele către întreprinderea municipală, prezentând în mod fals stadiul lucrărilor. Potrivit anchetatorilor, aceștia „au raportat informații nereale despre stadiul lor de pregătire”.

În paralel, aceștia au controlat în mod direct fluxurile financiar. Banii au fost direcționați prin firme din aceeași rețea, de unde sumele erau retrase și redistribuite. Astfel, fondurile dispăreau treptat din circuitul oficial și deveneau imposibil de urmărit.

Dosar pentru deturnare majoră de fonduri

Anchetatorii au încadrat faptele la art. 191, partea 5 din Codul Penal al Ucrainei, care vizează deturnarea de fonduri în proporții deosebit de mari, comisă de un grup organizat. Investigația continuă pentru stabilirea tuturor responsabililor și recuperarea prejudiciului creat prin această schemă.