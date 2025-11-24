Xi Jinping, mesaj către Trump: „Revenirea Taiwanului la China”, esențială pentru ordinea internațională postbelică

Mass-media de stat chineză a relatat că președintele Chinei, Xi Jinping, i-ar fi spus președintelui american Donald Trump că „revenirea Taiwanului la China” ar fi un element cheie al ordinii internaționale postbelice, scrie ABC News.

„China și Statele Unite au luptat odată cot la cot împotriva fascismului și militarismului și ar trebui să colaboreze acum pentru a proteja rezultatele celui de-al Doilea Război Mondial”, a declarat Xi, potrivit agenției de presă chineze Xinhua.

Convorbirea telefonică dintre Trump și Xi Jinping a fost confirmată de un oficial al Casei Albe.

Cei doi lideri au discutat și despre războiul din Ucraina, Xi reiterând că Beijingul susține toate eforturile care conduc la pace și solicitând tuturor părților să-și reducă diferențele.

China consideră Taiwanul ca parte a teritoriului său

Informația vine în contextul în care China consideră Taiwanul ca parte a teritoriului său și nu a exclus utilizarea forței pentru a prelua controlul asupra acestuia. Pe de altă parte, deși guvernul Taiwanului respinge pretențiile Beijingului și afirmă că numai poporul taiwanez poate decide asupra viitorului său.

După convorbirea telefonică, Trump a postat pe rețelele de socializare că a acceptat invitația liderului chinez de a-l vizita în aprilie anul viitor.

El a anunțat, de asemenea, că l-a invitat pe Xi Jinping la Washington, invitație pe care președintele chinez ar fi acceptat-o.

Apelul telefonic dintre Trump și Xi Jinping a avut loc după ce în luna octombrie, cei doi s-au întâlnit în Coreea de Sud, după luni de tensiuni comerciale declanșate de politicile tarifare ale lui Trump.