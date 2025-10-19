Ginerele lui Donald Trump „dă din casă”: Președintele a considerat că Israelul era „scăpat de sub control” când a bombardat Qatarul 

Președintele Statelor Unite, Donald Trump, a considerat că Israelul era „scăpat de sub control” atunci când a bombardat – în septembrie – negociatorii Hamas din Qatar, un eveniment care a contribuit la impulsionarea planului de pace pentru Fâșia Gaza, a dezvăluit ginerele său, Jared Kushner, mediator în conflict.

„El a simțit că israelienii erau puțin scăpați de sub control și că era momentul să fie foarte fermi și să îi împiedice să facă lucruri care nu le-ar fi fost favorabile pe termen lung”, a explicat Kushner într-un interviu acordat emisiunii 60 Minutes de la CBS News, difuzat integral duminică.

În același interviu, trimisul special al lui Trump pentru Orientul Mijlociu, Steve Witkoff, a dezvăluit că nu a fost informat în prealabil despre atac și că s-a simțit „trădat” de guvernul premierului israelian, Benjamin Netanyahu.

Impactul asupra negocierilor cu Hamas

„Atacul a avut un efect devastator, deoarece qatarezii erau esențiali pentru negocieri, la fel ca egiptenii și turcii. Am pierdut încrederea qatarezilor și a fost foarte dificil să restabilim contactul cu Hamas”, a detaliat Witkoff.

Israelul a bombardat pe 9 septembrie delegația Hamas aflată la Doha pentru a negocia o încetare a focului în Gaza – un atac care nu a provocat victime, dar care a indignat lumea arabă.

După acel bombardament, Witkoff și Kushner au elaborat planul de pace al lui Trump, alcătuit din douăzeci de puncte, pentru Fâșia Gaza. Planul a fost în cele din urmă acceptat de Israel și Hamas, iar prima sa fază a intrat în vigoare pe 10 octombrie, marcând sfârșitul ofensivei israeliene asupra Fâșiei și eliberarea celor douăzeci de ostatici rămași în viață aflați în mâinile grupării islamiste palestiniene.

Pentru a debloca negocierile, Trump l-a forțat pe Netanyahu, în timpul unei întâlniri din 29 septembrie la Casa Albă, să îl sune pe prim-ministrul Qatarului și să își ceară scuze pentru bombardamentul de la Doha.