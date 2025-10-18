SUA: Milioane de americani, așteptați la protestele „Fără Regi” împotriva președintelui Donald Trump

Protestele, desfășurate în marile orașe, dar și în suburbii și localități mici, vin pe fondul nemulțumirii crescânde față de politicile conservatoare adoptate de Casa Albă în ultimele luni.

De la revenirea lui Trump la Casa Albă, președintele a înăsprit politicile privind imigrația, a redus finanțarea federală mai multor universități, și a intervenit în mai multe orașe prin trimiterea Gărzii Naționale, invocând motive de securitate publică.

Printre susținătorii publici ai manifestațiilor se numără senatorul Bernie Sanders, reprezentanta Alexandria Ocasio-Cortez și fosta Secretară de Stat, Hillary Clinton, precum și mai multe vedete de la Hollywood.

Mai mulți lideri ai Partidului Republican au comentat intențiile de proteste. Președintele Trump a afirmat vineri: „Mă numesc rege, nu sunt rege”, iar liderul Camerei Reprezentanților, Mike Johnson a spus despre proteste: „Ne referim la acestea prin descrierea lor mai exactă: Mitinguri împotriva Americii”.