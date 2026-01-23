Prima pagină » Știri externe » Peste 5.000 de morți în Iran după reprimarea protestelor. „Armada” SUA se apropie, spune Trump

Peste 5.000 de morți în Iran după reprimarea protestelor. „Armada” SUA se apropie, spune Trump

Organizațiile internaționale semnalează că bilanțul este cel mai grav de la Revoluția Islamică din 1979. Human Rights Activists News Agency (HRANA), cu sediul în SUA, afirmă că victimele includ 4.716 protestatari, 203 persoane apropiate guvernului, 43 copii și 40 civili care nu participau la manifestații, scrie Euronews. Represiunea ar fi început la sfârșitul lunii decembrie.
Peste 5.000 de morți în Iran după reprimarea protestelor. „Armada” SUA se apropie, spune Trump
Sursa foto: Harun Ozalp / Anadolu/ABACAPRESS.COM
Victor Dan Stephanovici
23 ian. 2026, 12:37, Știri externe

HRANA avertizează că numărul real ar putea fi mai mare, în contextul unei pene de internet fără precedent, care durează de peste două săptămâni. Agenția își bazează estimările pe o rețea internă de activiști ce verifică independent fiecare deces, mai arată Euronews.

Autoritățile iraniene contestă cifrele

Guvernul de la Teheran a prezentat un raport oficial miercuri, indicând 3.117 morți. Conform acestuia, 2.427 dintre victime ar fi civili și membri ai forțelor de securitate, iar restul sunt descrise drept „teroriști”. Această formulare este respinsă vehement de organizațiile pentru drepturile omului.

Regimul este acuzat că restricționează accesul jurnaliștilor și prezintă protestatarii, prin televiziunea de stat, ca fiind „instigați de SUA și Israel”, fără dovezi publice.

Arestări pe scară largă și acuzații grave

Activistii estimează că peste 26.800 de persoane au fost reținute. Unele dintre acestea au fost acuzate de „mohareb” (dușmani ai lui Dumnezeu), infracțiune ce poate atrage pedeapsa cu moartea. Aceeași acuzație a fost folosită în 1988, în timpul execuțiilor în masă ale prizonierilor politici, soldate cu cel puțin 5.000 de victime.

Situația internă din Iran coincide cu o creștere a tensiunilor în Orientul Mijlociu. Statele Unite au desfășurat suplimentar forțe militare în zonă, inclusiv portavionul USS Abraham Lincoln și navele sale de escortă. Potrivit unui oficial al Marinei SUA, grupul de atac se află acum în Oceanul Indian.

Avertismentele lui Trump

Președintele american Donald Trump a declarat că această mobilizare este „pentru orice eventualitate”, descriind-o ca o „armadă”. El a transmis două avertismente clare către Teheran: oprirea uciderii protestatarilor pașnici și evitarea execuțiilor în masă. Trump a subliniat că o eventuală acțiune militară americană ar putea depăși ca intensitate loviturile anterioare asupra obiectivelor nucleare iraniene.

„Ar fi trebuit să ajungă la un acord înainte să-i lovim”, a adăugat președintele, referindu-se la negocierile eșuate privind programul nuclear al Iranului.

Recomandarea video

EXCLUSIV Activitatea procurorilor, îngreunată de CSM, care le-a restricționat accesul în aplicația informatică a instanțelor / Procurorii trebuie să ceară un cod de acces pentru fiecare dosar în parte
G4Media
Lovitura fatală a lui Bolojan. Românii pot rămâne mai ușor fără case din cauza noii legi a impozitării. Economist: Nu știu cât e de legal/Statul va vinde datoriile direct la firmele de recuperare
Gandul
Vortexul polar aduce un episod de iarnă extremă. Unul dintre cele mai dure episode de iarnă pentru planetă
Cancan
FOTO. Victoria e de o frumusețe rară, dar i se aduc acuzații dintre cele mai grave
Prosport
Dezmățul financiar din primăriile României. Cazul angajatei căreia administrația comunală i-a plătit salariul de două ori, plus datoriile personale
Libertatea
Zodia care suferă de burnout în februarie 2026, potrivit celebrei Neti Sandu de la Pro TV
CSID
Oficiali în „camionete”: Achiziția de 2 milioane de lei a Guvernului Bolojan
Promotor