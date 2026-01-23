Peste 5.000 de morți în Iran după reprimarea protestelor. „Armada” SUA se apropie, spune Trump

HRANA avertizează că numărul real ar putea fi mai mare, în contextul unei pene de internet fără precedent, care durează de peste două săptămâni. Agenția își bazează estimările pe o rețea internă de activiști ce verifică independent fiecare deces, mai arată Euronews.

Autoritățile iraniene contestă cifrele

Guvernul de la Teheran a prezentat un raport oficial miercuri, indicând 3.117 morți. Conform acestuia, 2.427 dintre victime ar fi civili și membri ai forțelor de securitate, iar restul sunt descrise drept „teroriști”. Această formulare este respinsă vehement de organizațiile pentru drepturile omului.

Regimul este acuzat că restricționează accesul jurnaliștilor și prezintă protestatarii, prin televiziunea de stat, ca fiind „instigați de SUA și Israel”, fără dovezi publice.

Arestări pe scară largă și acuzații grave

Activistii estimează că peste 26.800 de persoane au fost reținute. Unele dintre acestea au fost acuzate de „mohareb” (dușmani ai lui Dumnezeu), infracțiune ce poate atrage pedeapsa cu moartea. Aceeași acuzație a fost folosită în 1988, în timpul execuțiilor în masă ale prizonierilor politici, soldate cu cel puțin 5.000 de victime.

Situația internă din Iran coincide cu o creștere a tensiunilor în Orientul Mijlociu. Statele Unite au desfășurat suplimentar forțe militare în zonă, inclusiv portavionul USS Abraham Lincoln și navele sale de escortă. Potrivit unui oficial al Marinei SUA, grupul de atac se află acum în Oceanul Indian.

Avertismentele lui Trump

Președintele american Donald Trump a declarat că această mobilizare este „pentru orice eventualitate”, descriind-o ca o „armadă”. El a transmis două avertismente clare către Teheran: oprirea uciderii protestatarilor pașnici și evitarea execuțiilor în masă. Trump a subliniat că o eventuală acțiune militară americană ar putea depăși ca intensitate loviturile anterioare asupra obiectivelor nucleare iraniene.

„Ar fi trebuit să ajungă la un acord înainte să-i lovim”, a adăugat președintele, referindu-se la negocierile eșuate privind programul nuclear al Iranului.