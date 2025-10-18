Orban spune că Budapesta oferă o șansă pentru pacea în Ucraina

Prim-ministrul ungar Viktor Orban a mintit următoarea întâlnire dintre președintele Statelor Unite, Donald Trump, și președintele rus, Vladimir Putin, care este programată să aibă loc la Budapesta. Orban a declarat că mulți s-au întrebat de ce a fost aleasă Ungaria, adăugând că țara „a rămas singură în Europa pe calea păcii”, scrie baha.

El a susținut că Budapesta oferă o șansă rară pentru ca discuțiile dintre SUA și Rusia să avanseze spre încheierea războiului din Ucraina, chiar dacă Uniunea Europeană se retrage.

Orban a explicat că țara sa nu a închis niciodată canalele de dialog, nici în guvern, nici în opoziție, și a susținut în mod constant negocierile în locul confruntării. Orban a spus că Ungaria susține „pacea cu perseverență și consecvență”, subliniind cooperarea și respectul reciproc.

Va fi Putin arestat la Budapesta?

Ungaria este încă obligată să facă arestări sub mandatul emis de Curtea Penală Internațională de la Haga (CPI). Astfel, potrivit legii internaționale, Vladimir Putin ar trebui să fie arestat. Cu toate acestea, autoritățile maghiare refuză. Nu ar fi primul caz de acest gen.

La începutul lunii aprilie, Ungaria și-a anunțat retragerea din Curtea Penală Internațională. Cu toate acestea, retragerea va intra în vigoare abia în iunie 2026, potrivit BBC.

Astfel, Ungaria trebuie încă să respecte regulile curții internaționale, respectiv Statutul de la Roma, până când retragerea va intra în vigoare. Deci, potrivit regulilor, Ungaria este încă obligată să aresteze persoanele căutate de CPI. Printre acestea se află și liderul rus Vladimir Putin.