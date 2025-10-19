Donald Trump îl numeşte pe preşedintele Columbiei un „şef al traficanţilor drogurilor”. Președintele anunță tăierea tuturor formelor de plată

„Scopul producţiei de droguri este vânzarea unor cantităţi masive de produs în Statele Unite, cauzând moarte, distrugere şi haos. Petro este un şef al traficanţilor de droguri care încurajează insistent producţia masivă de droguri. Începând de astăzi, aceste plăţi, sau orice altă formă de plată, sau subsidii, nu vor mai fi efectuate”, a transmis Trump, printr-un mesaj publicat pe Truth Social.

Relaţiile dintre Statele Unite şi Columbia s-au înrăutăţit după revenirea lui Trump la Casa Albă. Luna trecută, Washingtonul i-a revocat viza preşedintelui colombian, după ce acesta a participat la o demonstraţie pro-palestiniană la New York.

În ultimele luni, Casa Albă a criticat lipsa de progrese în combaterea traficului de droguri în Columbia. Administraţia de la Washington a adăugat Columbia pe o listă a statelor ce au eşuat în combaterea traficului de droguri, alături de Afganistan, Bolivia, Myanmar şi Venezuela.