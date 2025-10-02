Președintele Columbiei expulzează diplomații israelieni după atacul asupra flotei spre Gaza

Președintele Columbiei, Gustavo Petro, a decis expulzarea tuturor diplomaților israelieni și denunțarea imediată a acordului de liber schimb dintre cele două țări, după ce armata israeliană a interceptat în apele internaționale o flotilă de activiști care încerca să ajungă în Gaza.

Conform Al Jazeera, într-o postare pe X, Petro a acuzat guvernul de la Tel Aviv de „crimă internațională” ordonată de premierul Benjamin Netanyahu.

„Aici Netanyahu își arată ipocrizia mondială și de ce este un criminal care trebuie capturat”, a scris liderul columbian, adăugând că Ministerul de Externe va iniția acțiuni în justiție împotriva Israelului și a cerut sprijinul avocaților internaționali.

Petro a mai transmis un mesaj dur la adresa celor care susțin acțiunea Israelului: „Oricine se bucură pentru că un guvern totalitar reține civili tineri în ape internaționale nu a înțeles niciodată ce înseamnă civilizație.”