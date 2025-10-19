Columbia acuză SUA de încălcarea suveranității și de uciderea unui pescar

Trump a lansat o campanie militară fără precedent, despre care susține că are scopul de a bloca fluxul de droguri din America Latină către Statele Unite.

Washingtonul afirmă că operațiunile sale au lovit decisiv traficul de droguri, dar nu a oferit nicio dovadă că persoanele ucise, cel puțin 27 până acum, erau traficanți de droguri.

Președintele columbian Gustavo Petro a scris pe platforma X că „oficiali ai guvernului SUA au comis o crimă și au încălcat suveranitatea noastră în apele teritoriale. Pescarul Alejandro Carranza nu avea nicio legătură cu traficanții de droguri, iar activitatea sa zilnică era pescuitul”.

Carranza ar fi fost ucis într-un atac al forțelor americane, în luna septembrie, asupra ambarcațiunii sale, în timp ce pescuia în Marea Caraibilor, potrivit unei înregistrări video cu mărturiile membrilor familiei sale.

Experții afirmă că astfel de execuții sumare sunt ilegale chiar și atunci când vizează traficanți de droguri confirmați.

„Ambarcațiunea columbiană era în derivă și avea semnalul de pericol activat”, a spus Petro, referindu-se la atacul în care a fost ucis Carranza.

„Așteptăm explicații din partea guvernului Statelor Unite”.