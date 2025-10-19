Ciupercile creează materiale de construcție mai rezistente decât cărămida și mortarul. O fermă din Kenya oferă speranțe pentru construcții durabile

Ferma produce miceliu, structura rădăcinii ciupercilor, pe care o companie locală îl folosește apoi pentru a produce materiale de construcție care, potrivit acesteia, sunt mai durabile decât cărămida și mortarul obișnuite.

Compania, MycoTile, combină rădăcinile cu fibre naturale și agenți pentru a produce panouri care pot fi utilizate pentru orice, de la izolarea acoperișurilor și pereților până la decorarea interioară, la o fracțiune din costul construirii cu cărămizi standard din lut. În prezent, produce aproximativ 3.000 de metri pătrați de astfel de materiale în fiecare lună, potrivit AP.

Vânzătoarea ambulantă Jedidah Murugi, a cărei casă a fost construită cu materiale de construcție pe bază de ciuperci, a declarat că, în opinia ei, „nu există o diferență semnificativă între calitatea caselor construite din cărămidă și cea a caselor construite din aceste panouri”.

„Singura diferență”, a spus ea, „este costul”. Casa ei, a adăugat ea, „nu este rece noaptea și nici caldă ziua”.

Ciupercile ca răspuns la criza locuințelor din Nairobi

Activitatea MycoTile ar putea fi un avantaj pentru Nairobi, unde liderii locali menționează o criză a locuințelor care a lăsat multe persoane fără adăpost sau care trăiesc în așezări informale și enclave de locuințe, predispuse la incendii și probleme sanitare. Cifrele oficiale arată că există un deficit de locuințe de cel puțin 2 milioane de unități în această metropolă de peste 5 milioane de locuitori.

Majoritatea kenyenilor sunt chiriași, iar cei care sunt proprietari de case le construiesc de la zero, de-a lungul mai multor ani, în loc să angajeze antreprenori. Este obișnuit să găsești oameni care locuiesc în case prost finisate sau incomplete pentru a evita să plătească chirie în altă parte.

„Introducerea de materiale accesibile, precum ale noastre, exploatează o piață uriașă existentă și contribuie la furnizarea de soluții de locuințe accesibile”, a spus Mtamu Kililo, fondatorul MycoTile.

Kililo a spus că produsele de izolare ale companiei sale costă aproximativ două treimi din prețul materialelor standard.

Construirea unei unități cu un dormitor în Nairobi folosind materiale precum cărămidă, lemn și tablă costă de obicei până la aproximativ 1.000 de dolari pentru o structură simplă, iar cifra se poate dubla în funcție de calitatea finisajelor, potrivit estimărilor constructorilor.

Utilizarea panourilor din rădăcini de ciuperci ar putea reduce cu o treime costul construirii unei case din cărămizi și mortar. Murugi, vânzătoarea ambulantă, a cheltuit aproximativ 26.880 de șilingi kenieni (208 dolari) pe panouri pentru casa ei de 15 metri pătrați.

Materialele pe bază de miceliu sunt mai durabile

Autoritățile keniene au început recent să lucreze la un plan național de decarbonizare a construcțiilor și clădirilor, cu accent pe inovarea locală.

Ca parte a planului, guvernul permite companiei MycoTile să utilizeze facilitățile Institutului de Cercetare și Dezvoltare Industrială din Kenya, din Nairobi, unde are acces la utilaje.

Panourile de construcție pe bază de ciuperci ale MycoTile sunt mai durabile decât cele tradiționale, deoarece sunt biodegradabile și inofensive pentru mediu, a declarat Kililo pentru The Associated Press.

Ideea sa nu era nouă, și alții au experimentat cu miceliul în alte părți. Prima casă din miceliu din Namibia, țară din sudul Africii, a fost construită de grupul non-profit MycoHAB în mai 2024, folosind tehnologia dezvoltată pentru NASA.

În Olanda, un inventator fabrică sicrie din ciuperci, legând miceliul cu fibre de cânepă într-o matriță specială, care ajunge să semene cu un sarcofag nevopsit din Egiptul antic.

Produsele durabile din materiale biogene sunt dezirabile deoarece au o amprentă de carbon redusă și pot contribui la reducerea emisiilor, a declarat Nickson Otieno, arhitect și expert în durabilitate din Nairobi.

Construcțiile „sunt unul dintre principalii emițători”, a adăugat el.

Global Buildings Performance Network, un grup de reflecție, a avertizat la începutul acestui an că Kenya „riscă să rămână blocată în decenii de construcții cu emisii ridicate de carbon” fără o intervenție țintită.

Kililo a spus că firma sa folosește și deșeuri agricole în procesul de producție, reducând potențialii poluanți și diminuând presiunea asupra sistemelor de eliminare a deșeurilor.

„Mergem în vestul Kenyei, unde există multe fabrici de producție a zahărului, și colectăm deșeurile”, a spus el.

Deșeurile agricole pasteurizate sunt introduse în compozitul de miceliu din ciupercile cultivate, legându-l în panouri dense. MycoTile utilizează aproximativ 250 de tone de deșeuri agricole anual, a spus Kililo.

O fermă de ciuperci în Rwanda

Pentru Kililo, ideea i-a venit în timpul unui stagiu de cercetare în capitala Rwandei, Kigali, unde se află una dintre cele mai mari ferme de ciuperci din Africa de Est. Kililo a spus că acolo a învățat procesul de cultivare a ciupercilor.

„Substraturile folosite arătau ca niște cărămizi și m-am gândit că le-aș putea folosi în industria construcțiilor”, a spus el.

La întoarcerea în Kenya, a decis să creeze mici blocuri în bucătăria sa, ca parte a cercetării sale privind baza fungică a construcțiilor durabile — fără să-și imagineze că într-o zi ar putea deveni comercială.

„Am început să fac un proces similar, cultivându-le în cămara mea și coacându-le în cuptorul meu”, a spus el. „Inițial, era doar cercetare”.