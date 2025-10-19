Oligarhul rus exilat: Putin i-a transmis lui Trump semnalul că este pregătit pentru un acord cu Ucraina

În cadrul emisiunii Sunday Morning cu Trevor Phillips, Hodorkovski a afirmat că orice acord ar putea implica cedarea de teritorii către Rusia.

„Am impresia că Putin i-a transmis lui Trump un semnal că este pregătit pentru un acord.

Putin vrea să obțină întregul Donbas, acele părți pe care nu le-a ocupat încă”, a spus el, dar a avertizat că președintele rus ar putea urmări să obțină câștiguri teritoriale în estul Ucrainei pentru a „destabiliza situația” în restul țării.

El a avertizat, de asemenea, că nu este posibil să se înțeleagă strategiile liderilor americani și ruși, înaintea speculațiilor privind o viitoare întâlnire Trump-Putin în Ungaria, potrivit SkyNews.

„Am început deja să am îndoieli cu privire la înțelegerea lui Putin și a ceea ce dorește cu adevărat”, adăugând că „nu a avut niciodată nicio idee” despre Trump sau despre încercarea de a-l înțelege.

Critică dură la adresa Marii Britanii

Hodorkovski, fostul șef al gigantului petrolier Yukos, care a petrecut peste un deceniu într-o închisoare rusă și care locuiește acum la Londra, a emis, de asemenea, o critică dură la adresa capacității diplomatice a Marii Britanii de a răspunde la manevrele Kremlinului.

El a susținut că Ministerul de Externe și-a pierdut cunoștințele aprofundate despre Rusia pe care le deținea odinioară, lăsând Marea Britanie nepregătită să influențeze Moscova sau să sprijine opoziția rusă în mod eficient.

„Ceea ce îi lipsește Marii Britanii astăzi este cunoașterea aprofundată a Rusiei, pe care o poseda acum aproximativ 30 de ani.

Ar fi logic ca Marea Britanie să poarte un dialog și cu persoane care dețin cunoștințe și expertiză și care sunt aliați naturali ai guvernului britanic”.

El a îndemnat-o pe ministra de externe Yvette Cooper să sporească rolul Marii Britanii nu numai în sprijinirea Ucrainei, ci și în implicarea activă alături de disidenții ruși, ca pârghie strategică împotriva lui Putin.

Hodorkovski a fost întrebat și despre cât timp poate rămâne la putere președintele rus și despre rolul potențial al opoziției ruse.

Punctul central este chiar Putin

„Cred că prin exercitarea unei presiuni psihologice asupra lui Putin, creând o serie de probleme pe care Putin trebuie să le rezolve singur sau să se implice în rezolvarea lor – iar consolidarea opoziției este una dintre aceste probleme – toate acestea reprezintă de fapt o oportunitate de a exercita presiune asupra punctului central al acestui conflict. Iar punctul central este chiar Putin”.

Hodorkovski i-a spus lui Phillips că riscă închisoarea pe viață dacă se întoarce în Rusia, adăugând că Kremlinul a depus recent o acuzație suplimentară împotriva sa, care, în opinia sa, „ar putea însemna și violență împotriva mea în afara Rusiei”.

În ciuda riscurilor, el rămâne concentrat pe încheierea războiului din Ucraina: „Oprirea acestui război… ar fi mult mai importantă decât așteptarea încă câțiva ani până când Putin va părăsi scena”.