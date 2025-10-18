Kremlinul propune construirea unui tunel „Putin–Trump” care să lege Rusia și SUA

Propunerea vine din partea lui Kirill Dmitriev, emisarul de investiții al președintelui Vladimir Putin și șeful fondului suveran de investiții RDIF al Rusiei, scrie Reuters.

Proiectul prevede o investiție de 8 miliarde de dolari, finanțată de Moscova și de „parteneri internaționali”, pentru construirea unei legături feroviare și de transport de marfă de 112 kilometri, în mai puțin de opt ani.

Dmitriev, care conduce o ofensivă diplomatică rusă menită să revigoreze relațiile ruso-americane, a lansat ideea joi seara pe platforma X, după o convorbire telefonică între Vladimir Putin și Donald Trump, în care cei doi au convenit să se întâlnească la Budapesta.

Întrebat vineri despre proiect de un jurnalist, în timpul unei întâlniri la Washington cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski, Trump a spus că ideea este „interesantă” și l-a întrebat pe Zelenski ce părere are. „Nu sunt deloc încântat de această idee”, a răspuns liderul ucrainean, stârnind râsete din partea delegației americane.

„Visul unei legături între SUA și Rusia prin Strâmtoarea Bering reflectă o viziune veche, de la calea ferată Siberia–Alaska din 1904 până la planul Rusiei din 2007. RDIF a analizat propunerile existente, inclusiv proiectul feroviar SUA–Canada–Rusia–China, și va sprijini varianta cea mai viabilă”, a scris Dmitriev pe platforma X.

Strâmtoarea Bering, care are o lățime de aproximativ 82 de kilometri în punctul cel mai îngust, separă vasta și slab populata regiune rusă Ciukotka de Alaska. Idei de a le conecta există de cel puțin 150 de ani. În mijlocul strâmtorii se află insulele Diomede, una aparținând Rusiei și cealaltă Statelor Unite, aflate la doar 4 kilometri distanță una de alta.

The Boring Company a lui Elon Musk, posibil constructor

Dmitriev, care colaborează cu Steve Witkoff, emisarul special al lui Trump, a sugerat că marile companii energetice americane ar putea participa la proiecte comune cu Rusia în Arctica și a propus ca tunelul să fie construit de The Boring Company, compania americană de construcții subterane deținută de miliardarul Elon Musk.

Russian Direct Investment Fund with partners financed on a commercial basis the first ever railroad bridge between Russia and China. The bridge reduced cargo route by more than 700 kilometres. 👇

We have started the feasibility study of the Russia-Alaska tunnel six months ago. 🤝 https://t.co/SOzv43QRlK pic.twitter.com/efHVy6HkEy — Kirill Dmitriev (@kadmitriev) October 18, 2025

„Imaginați-vă că am conecta SUA și Rusia, Americile și Afro-Eurasia prin Tunelul Putin–Trump, o legătură de 70 de mile care simbolizează unitatea. Costurile tradiționale ar depăși 65 de miliarde de dolari, dar tehnologia The Boring Company le-ar putea reduce la sub 8 miliarde. Haideți să construim împreună viitorul”, i-a scris Dmitriev lui Musk pe X.

„A venit timpul să conectăm continentele”

Dincolo de tunelul propriu-zis, costurile pentru construirea și modernizarea infrastructurii de pe ambele maluri ar fi uriașe. Rețeaua rutieră și feroviară din Ciukotka este rudimentară.

Dmitriev a amintit că în timpul Războiului Rece fusese propus un plan pentru un „Pod Mondial al Păcii Kennedy–Hrușciov” peste strâmtoare. El a publicat o schiță din acea perioadă, care arăta traseul posibil, alături de o hartă cu varianta modernă a tunelului.

„RDIF a investit deja și a construit primul pod feroviar dintre Rusia și China. A venit timpul să facem mai mult și să conectăm continentele pentru prima dată în istoria omenirii. A venit timpul să conectăm Rusia și SUA”, a mai scris Dmitriev.