Războiul metalelor rare: China și SUA se confruntă pentru controlul resurselor tehnologice

China acuză Statele Unite că provoacă în mod deliberat panică în legătură cu noile restricții impuse de Beijing asupra exporturilor de pământuri rare, materiale esențiale pentru producția de armament și tehnologie avansată.

„Interpretarea SUA distorsionează și exagerează în mod serios măsurile Chinei, creând deliberat neînțelegeri și panică inutile,” a declarat joi purtătorul de cuvânt al Ministerului Comerțului, He Yongqian, citat de CNBC. Oficialul a adăugat că Beijingul este „deschis negocierilor comerciale cu Washingtonul”.

Tensiunile comerciale cresc înaintea întâlnirii Trump-Xi

Săptămâna trecută, Beijingul a anunțat noi restricții semnificative asupra exporturilor de pământuri rare, înaintea întâlnirii programate între președintele Donald Trump și liderul chinez Xi Jinping, în Coreea de Sud. În replică, Trump a amenințat că ar putea impune tarife de până la 100% pentru importurile din China, începând cu 1 noiembrie sau chiar mai devreme.

Pe de altă parte, într-un interviu acordat postului CNBC marți, reprezentantul comercial al SUA, Jamieson Greer, a acuzat China că „încearcă să controleze lanțurile globale de aprovizionare cu tehnologie”, avertizând că acțiunile Beijingului vor determina dacă noile tarife americane vor fi impuse în noiembrie.

La sfârșitul lunii octombrie, Trump și Xi urmează să se întâlnească în Coreea de Sud, în plin conflict comercial privind metalele rare.

Plan american pentru autosuficiență

Administrația Trump lucrează la reducerea dependenței de importurile chineze, printr-o politică industrială menită să consolideze producția internă. Secretarul Trezoreriei, Scott Bessent, a declarat pentru sursa citată că Washingtonul „trebuie să devină autosuficient sau suficient împreună cu aliații săi”, anunțând posibile investiții directe în companii americane care exploatează pământuri rare.

Acuzații reciproce de manipulare a pieței

Beijingul susține că restricțiile sale vizează protejarea securității naționale și prevenirea folosirii acestor materiale „în aplicații militare precum armele de distrugere în masă”. Totodată, acuză SUA că au impus limitări în domeniul semiconductorilor și al conținutului străin pentru a exclude China din lanțurile de aprovizionare nord-americane.

În replică, SUA acuză China că își folosește dominația pe piață pentru a manipula prețurile și a elimina concurenții străini.

Disputa economică riscă să se transforme într-un nou război comercial, cu impact major asupra lanțurilor de aprovizionare globale, de la industria auto electrică până la producția de semiconductori și echipamente de apărare.