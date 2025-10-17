Arabia Saudită și SUA discută un acord de apărare „solid”, în contextul tensiunilor din Golf

Arabia Saudită speră ca înțelegerea să fie finalizată odată cu vizita la Casa Albă a liderului de facto, prințul moștenitor Mohammed bin Salman, luna viitoare, în condițiile în care se așteaptă ca acordul să fie „solid” și să includă o cooperare sporită în domeniul militar și al informațiilor, potrivit unor surse familiare cu discuțiile citate de Financial Times.

Întrebat despre posibilul acord de apărare, un oficial de rang înalt al administrației Trump a declarat: „Există discuții despre semnarea unui document atunci când vine prințul moștenitor, dar detaliile sunt încă în schimbare”.

Prințul Mohammed va merge în SUA la doar câteva săptămâni după ce președintele Donald Trump a semnat un ordin executiv prin care Washingtonul se angajează să răspundă oricărui atac asupra Qatarului prin toate „măsurile legale și adecvate, inclusiv diplomatice, economice și, dacă este necesar, militare”.

Ordinul a fost emis după ce, luna trecută, Israelul a lansat rachete asupra orașului Doha, vizând liderii politici ai Hamas, declanșând unde de șoc în rândul statelor din Golf bogate în petrol, care au considerat mult timp Washingtonul drept garantul securității lor.

Tratatul negociat cu SUA, blocat de războiul din Gaza

Arabia Saudită, care încearcă de ani buni să ajungă la un pact de apărare cu SUA, a negociat luni întregi cu administrația Biden un tratat de apărare, ce urma să includă și normalizarea relațiilor cu Israelul, dar acest demers a fost întrerupt de atacul Hamas din 7 octombrie 2023 și de războiul din Gaza.

Prințul Mohammed, care a acuzat Israelul de genocid în Gaza, a precizat clar că regatul va normaliza relațiile doar dacă va fi înființat un stat palestinian, condiție respinsă vehement de premierul israelian Benjamin Netanyahu.

Negocierile au fost reluate acum cu administrația Trump pentru obținerea unui acord, care ar putea fi realizat fie printr-o înțelegere oficială, fie prin ordin executiv.

Acord record de 142 miliarde de dolari pentru armament

Prințul Mohammed, care a dezvoltat o relație strânsă cu Donald Trump și ginerele acestuia, Jared Kushner, urmează să efectueze prima sa vizită în SUA din 2018, din timpul primului mandat al lui Trump.

Arabia Saudită este deja unul dintre cei mai mari cumpărători de armament american, iar Casa Albă a anunțat un acord de 142 de miliarde de dolari pentru livrări de arme către regat în timpul vizitei lui Trump în regiune, în luna mai.

Cu toate acestea, Arabia Saudită, la fel ca și alte state din Golf, și-a exprimat în ultimii 15 ani tot mai des îngrijorarea privind angajamentul real al SUA față de regiune și caracterul imprevizibil al politicii americane.