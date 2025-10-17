Olandez prins în flagrant când vindea în București 500 de grame de cocaină

Un cetățean olandez de 46 de ani a fost prins în flagrant în timp ce vindea în Sectorul 3 din Capitală 500 de grame de cocaină.

Potrivit DIICOT, procurorii au dispus reținerea unui cetățean olandez, în vârstă de 46 de ani, cercetat pentru săvârșirea infracțiunii de trafic de droguri de mare risc.

Din cercetări a reieșit că, în perioada august – octombrie 2025, inculpatul a procurat, deținut și vândut în municipiul București, în mod repetat, diferite cantități de cocaină, cu suma de 1.500 lei la fiecare tranzacție.

Prins în flagrant

Joi, acesta a fost prins în flagrant pe raza sectorului 3 din municipiul București în timp ce vindea 500 grame cocaină cu suma de 22.500 euro.

În urma percheziției făcute la locuința acestuia au fost găsite și ridicate alte 90 grame cocaină, un grinder, sumele de aproximativ 15.000 euro, 13.000 lei, precum și alte mijloace de probă.

Vineri, a fost sesizat judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Tribunalului București cu propunerea de arestare preventivă a inculpatului, pentru o perioadă de 30 de zile.