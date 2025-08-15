Prinși cu 66 de kilograme de cocaină pe A1: doi sârbi, arestaţi pentru trafic de droguri de mare risc

Procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism – Structura Centrală au reţinut doi cetăţeni sârbi, un bărbat de 37 de ani şi o femeie de 46 de ani, cercetaţi pentru trafic internaţional şi intern de droguri de mare risc.

Din probele administrate rezultă că cei doi au introdus în România, prin punctul Giurgiu, 66,5 kilograme de cocaină, destinată comercializării. Drogurile, cu o valoare estimată de 3,5 milioane de euro pe piaţa neagră, erau porţionate în 264 de pachete şi ascunse sub somiera patului într-o autorulotă.

Ei au fost prinşi în flagrant pe autostrada A1, în judeţul Sibiu, în timp ce transportau cocaina. Judecătorul de drepturi şi libertăţi din cadrul Tribunalului Bucureşti a dispus arestarea preventivă a celor doi pentru 30 de zile.

Operaţiunea a fost realizată împreună cu poliţiştii Direcţiei de Combatere a Criminalităţii Organizate, Serviciului de Combatere a Criminalităţii Organizate Giurgiu şi Biroului Poliţie Autostrada A1 Râmnicu-Vâlcea – Deva.