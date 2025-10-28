Doi inculpați reținuți de DIICOT pentru introducerea în țară a 14 kilograme de canabis din Spania

Potrivit anchetatorilor, în cursul lunii octombrie 2025, cei doi au procurat din Spania 14 kilograme de canabis, pe care le-au introdus în România printr-o firmă de curierat internațional, cu scopul de a le comercializa.

În seara de 27 octombrie, femeia a ridicat de la un punct de lucru al firmei două colete care conțineau drogurile, transportându-le într-o locație din Sectorul 1 al Capitalei, unde le-a predat bărbatului contra sumei de 21.000 de euro. Cei doi au fost prinși în flagrant imediat după încheierea tranzacției.

În urma perchezițiilor, au fost ridicate 305.000 lei, 16.500 euro, o pungă cu canabis, 70 de comprimate cu substanța activă alprazolam, un grinder, obiecte purtând urme de droguri, stickuri pentru criptomonede și alte mijloace de probă.

Miercuri, procurorii DIICOT au sesizat Tribunalul București cu propunerea de arestare preventivă pentru 30 de zile a celor doi inculpați.

Activitățile judiciare au fost desfășurate în colaborare cu polițiștii Direcției de Combatere a Criminalității Organizate – Serviciul Antidrog.