Ministrul de externe al Columbiei renunță la viza americană din solidaritate cu președintele Petro

Decizia ministrului de externe Rosa Villavicencio vine în contextul escaladării tensiunilor dintre cele două națiuni din cauza unor probleme precum politica privind drogurile, războiul din Gaza și consolidarea forțelor navale americane în Venezuela vecină.

Ministerul Afacerilor Externe al Columbiei nu a răspuns la întrebările despre tipul de viză deținută de Villavicencio, dar a declarat într-un comunicat că nu este interesat de „vize diplomatice care limitează opiniile” sau îngrădesc „suveranitatea” națiunii.

La scurt timp, ministrul columbian de finanțe, Germán Ávila, a scris într-un mesaj X că va înceta să-și mai folosească viza în semn de „solidaritate” cu Petro și din cauza „agresiunii” la care a fost supus din partea Statelor Unite. „Pentru a lucra pentru poporul nostru, nu avem nevoie de vize”, a scris Ávila.

Departamentul de Stat al SUA i-a revocat vineri viza lui Petro, după ce acesta a participat la un protest la New York împotriva războiului din Gaza, în cadrul căruia Petro a cerut crearea unei armate internaționale pentru eliberarea Cisiordaniei și a Fâșiei Gaza.