Irineu Darău: Dacă aș spune că anul viitor va fi ușor, aș minți

MInistrul Economiei, Irineu Darău, spune că ar minți dacă ar spune că 2026 va fi un an ușor, însă crede că la finalul lui 2026 se va termina perioada grea și se va așterne o „foaie albă și curată” pentru 2027 și pentru dezvoltare.
26 dec. 2025, 21:00, Politic

Irineu Darău a fost întrebat, vineri, la Digi 24, cum va fi anul 2026.

„Niciodată nu sunt populist. Dacă aș spune că anul viitor va fi unul foarte ușor, aș minți. Anul următor va fi în continuare greu. Cred, totuși, că undeva pe parcursul anului se vor găsi resurse să se îmbunătățească individual, măcar câte ceva, și eu personal îmi doresc, poate cu niște măsuri mici să găsesc soluții, poate care nu costă, pentru a îmbunătăți puțin viața antreprenorilor, dar cred că anul viitor este anul de calibrare care să ne aștearnă, dacă vreți, o foaie albă și curată pentru 2027 și dezvoltare. Cred, așa cum a fost spus de la instalarea Guvernului, că aceasta este misiunea Guvernului”, a spus Darău.

Ministrul Economiei afirmă că „maxim la sfârșitul lui 2026 să se termine perioada grea și să punem cărămizile viitoarei dezvoltări”.

„Nu e ușor. Cred că problema cea mai mare (…) este încrederea. E greu pentru oameni, în situații grele, cu taxe mari, să aibă încredere în stat. Eu le-aș cere… i-aș ruga să aibă încredere în această guvernare, pentru că întotdeauna populismul e mai rău decât realismul. Realismul uneori doare, uneori trebuie să dăm niște pași înapoi față de ce s-a dat în trecut pentru campanii și așa mai departe, ce au dat alții, dar cred că așa se redresează o situație, până la urmă așa cum facem și în familie”, afirmă Darău.

 

