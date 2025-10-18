Volodimir Zelenski: Trump a spus că Putin mă urăște

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a declarat, după întâlnirea de vineri cu președintele american Donald Trump, că acesta i-ar fi spus că liderul rus Vladimir Putin „îl urăște”, scrie Baha.

„Președintele Trump știe acel lucru secret. Cred că mi l-a împărtășit. Cred că a spus că Putin mă urăște”, a afirmat Zelenski, întrebat de ce Putin îl evită.

Întrebat despre propriile sentimente față de Putin, Zelenski a răspuns că este „ciudat” să vorbească despre emoții în timp ce țara sa este atacată de Rusia.

„Dacă încearcă să ne omoare pe toți, voi avea o altă atitudine față de această persoană”, a adăugat el.

Trump: Rusia și Ucraina ar trebui să se oprească acolo unde sunt

Președintele Statelor Unite, Donald Trump, a scris vineri pe platforma Truth Social că i-a „sugerat insistent” președintelui ucrainean Volodimir Zelenski, în timpul întâlnirii lor din aceeași zi, „că este timpul să încetăm uciderile și să facem o ÎNȚELEGERE”, adăugând că Rusia și Ucraina „ar trebui să se oprească acolo unde sunt”.

Liderul american a descris întâlnirea cu Zelenski drept „interesantă” și „cordială”, subliniind că l-a îndemnat și pe Vladimir Putin, într-o convorbire telefonică purtată joi, să pună capăt războiului.

„S-a vărsat destul sânge, iar granițele sunt definite prin război și curaj”, a scris Trump. „Să revendice amândoi victoria, iar istoria să decidă!”, a proclamat el. „Fără alte împușcături, fără alți morți, fără sume uriașe și nesustenabile de bani cheltuite”, a cerut Trump, îndemnând ambele părți să „MEARGĂ ACASĂ” la familiile lor „ÎN PACE!”.