Donald Trump reacționează la propunerea unui tunel care să lege Rusia de Statele Unite

Dmitriev a prezentat ideea pentru prima dată joi, sugerând că un tunel feroviar „Putin-Trump” ar putea conecta Rusia și SUA sub Strâmtoarea Bering, care separă regiunea vastă și slab populată Chukotka din Rusia de Alaska, scrie Sky News.

Întrebat despre această propunere vineri, în cadrul unei conferințe de presă cu președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, Donald Trump a descris ideea drept „interesantă”. De asemenea, l-a întrebat pe Zelenski ce părere are, la care acesta a răspuns: „Nu sunt mulțumit de această idee.” Răspunsul președintelui ucrainean a stârnit râsete în tabăra americană.

În timpul nopții, Dmitriev a postat pe X că studiul de fezabilitate pentru tunelul Rusia-Alaska a început acum șase luni.

„Fondul Rus pentru Investiții Directe, împreună cu partenerii, a finanțat pe bază comercială primul pod feroviar dintre Rusia și China. Podul a redus ruta de transport cu peste 700 de kilometri”, a precizat el.

Dmitriev a făcut un apel către Elon Musk, sugerând că tunelul ar putea fi realizat de firma de construcții a miliardarului, Boring Company.

„Visul unei legături între SUA și Rusia prin Strâmtoarea Bering reflectă o viziune durabilă – de la calea ferată Siberia-Alaska din 1904 până la planul Rusiei din 2007. RDIF a analizat propunerile existente, inclusiv calea ferată SUA-Canada-Rusia-China, și va sprijini cea mai viabilă soluție. Imaginați-vă conectarea SUA și Rusiei, a Americilor cu Afro-Eurazia, prin tunelul Putin-Trump – o legătură de 70 de mile care simbolizează unitatea.”

„Costurile tradiționale depășesc 65 de miliarde de dolari, dar tehnologia @boringcompany ar putea reduce cheltuielile în viitor”, a adăugat Dmitriev.

Până în prezent, Elon Musk nu a oferit nicio reacție publică.