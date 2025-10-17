Trump, după întâlnirea cu Zelenski de la Casa Albă: Gata cu împușcăturile, moartea și cheltuielile enorme

După ce întâlnirea cu Zelenski de la Casa Albă s-a terminat, președintele SUA a plecat cu elicopterul fără să vorbească despre ceea ce s-a discutat la prânzul de lucru.

Totuși, în urma întâlnirii, Trump a postat ulterior un mesaj pe rețele sociale. El a descris întâlnirea drept una: „foarte interesantă și cordială”, și totodată a făcut apel ca părțile implicate să ajungă la un armistițiu.

„Întâlnirea cu președintele Ucrainei Volodimir Zelenski a fost foarte interesantă și cordială, dar i-am spus, așa cum i-am sugerat cu tărie și președintelui Putin, că este timpul să se oprească uciderile și să se încheie un acord!

S-a vărsat destul sânge, iar granițele proprietăților au fost definite de război și curaj. Ar trebui să se oprească acolo unde sunt. Să revendice amândoi victoria, să decidă istoria! Gata cu împușcăturile, gata cu moartea, gata cu cheltuielile enorme și nesustenabile”, a precizat Trump în mesajul său postat pe platforma Truth.

Trump a declarat că acest război nu ar fi început dacă el era președinte.

„Acesta este un război care nu ar fi început niciodată dacă eu aș fi fost președinte. Mii de oameni sunt măcelăriți în fiecare săptămână –Gata, duceți-vă acasă la familiile voastre, în pace!”, a conchis Trump.