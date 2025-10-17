Donald Trump, despre Summitul de la Budapesta: Este posibil ca Putin să mă păcălească pentru a câștiga timp

La Casa Albă s-a desfășurat o conferință de presă pe tema Războiului din Ucraina. În cadrul conferinței, Donald Trump este întrebat dacă președintele rus Vladimir Putin îl plimbă cu vorba pentru a câștiga timp propunând un alt summit față în față cu liderul american.

Asta deoarece o astfel de întâlnire ar putea amâna decizia lui Trump cu privire la permiterea Ucrainei de a utiliza rachete de croazieră Tomahawk în război.

„Este posibil. Am fost păcălit toată viața de cei mai buni dintre ei. Dar sunt destul de bun la chestiile astea dacă vrea să facă o înțelegere”, a răspuns Donald Trump unei întrebări a jurnaliștilor.

Președintele SUA a mai spus că el și președintele ucrainean Volodimir Zelenski intenționează să discute la Casa Albă despre noi arme care ar permite Ucrainei să atace mai adânc în Rusia.

„Vom vorbi despre asta. Este ceva despre care vom vorbi. Aveți dreptate. Este o escaladare, dar vom vorbi despre asta”, a spus Trump

Trump nu a menționat rachetele Tomahawk, dar se așteaptă ca rachetele cu rază lungă de acțiune fabricate în SUA să fie în centrul discuțiilor de vineri.

De altfel, Volodimir Zelenski a sugerat că Ucraina poate furniza americanilor „mii de drone” dacă Washingtonul îi permite să utilizeze rachete Tomahawk.