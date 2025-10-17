Rusia a condamnat 15 militari ucraineni capturați, acuzați de terorism

Tribunalul militar din Rostov-pe-Don a condamnat 15 bărbați din batalionul Aidar, pe care Rusia l-a desemnat drept grup terorist, la pedepse cu închisoarea cuprinse între 15 și 21 de ani.

A fost al doilea proces în masă al prizonierilor de război ucraineni din martie, când 23 de membri ai brigăzii de elită Azov au fost condamnați pentru acuzații similare. Și acel proces a fost condamnat de Ucraina ca fiind o încălcare a dreptului internațional, potrivit AP.

Când a început procesul membrilor Aidar în 2023, trimisul Ucrainei pentru drepturile omului, Dmytro Lubinets, l-a denunțat ca fiind „rușinos” și a acuzat că „Rusia îi transformă în criminali pe cei care și-au apărat patria”.

„Un proces politic spectaculos pentru a-i pedepsi pe militarii noștri”

Purtătorul de cuvânt al Aidar, Ivan Zadontsev, a denunțat procesul ca fiind „un proces politic spectaculos pentru a-i pedepsi pe militarii noștri” și a promis că „va continua să facă lobby pentru eliberarea prizonierilor noștri de război”.

Memorial, o importantă organizație rusă pentru drepturile omului, i-a desemnat pe acuzați drept prizonieri politici. Aceasta a susținut că procesul a încălcat convențiile internaționale care protejează prizonierii de război, menționând că acuzații erau judecați doar pentru că au servit în batalionul Aidar, și nu pentru vreo crimă de război specifică.

„Aceasta încalcă grav prevederile Convenției de la Geneva, care interzice urmărirea penală a prizonierilor de război doar pentru participarea lor la un conflict armat”, a declarat Memorial.

Rusia a etichetat atât grupul Azov, cât și grupul Aidar ca organizații teroriste și i-a acuzat pe membrii lor de crime de război. Unitățile de voluntari au fost create la scurt timp după anexarea Peninsulei Crimeea de către Rusia în 2014 și au participat activ la luptele împotriva separatiștilor susținuți de Rusia în estul Ucrainei.

Aidar, Azov și alte unități de voluntari au fost în cele din urmă integrate în armata ucraineană. Atât Aidar, cât și Azov au fost criticate pentru originea lor ca batalioane de voluntari care includeau luptători din cercurile de extremă dreapta, deși membrii actuali resping acuzațiile de extremism și orice legături cu mișcările ultranaționaliste.