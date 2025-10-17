Trump înjură când este întrebat despre președintele Venezuelei: „Nu vrea să se pună cu SUA”

Liderul american Donald Trump a înjurat în momentul în care a fost întrebat despre președintele Venezuelei, Nicolas Maduro. Incidentul s-a produs la Casa Albă în timpul declarațiilor pe care Trump le-a făcut înainte de întâlnirea cu liderul ucrainean Volodimir Zelenski, potrivit Sky News.

Conferința de presă de vineri a lui Donald Trump și Volodimir Zelenski s-a încheiat cu o înjurătură care nu are legătură cu războiul din Ucraina.

„Nu vrea să se pună cu Statele Unite”

Donald Trump a fost întrebat despre președintele Venezuelei, Nicolas Maduro. Anterior, Maduro a făcut apel la pace cu SUA după ce Trump ar fi autorizat CIA să desfășoare operațiuni secrete în interiorul Venezuelei.

„A oferit totul. A oferit totul, aveți dreptate. Știți de ce? Pentru că nu vrea să se pună cu Statele Unite (′Because he doesn’t want to f*** around with the United States′ – n.r. declarația în engleză)”.

Declarația lui Trump a făcut înconjurul planetei în câteva minute.

https://youtu.be/qjVJh9YYexk?si=iRioUpAUyzh3hK1B