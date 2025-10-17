Donald Trump dă vina pe „relația proastă” dintre Zelenski și Putin pentru eșecul păcii în Ucraina: „Avem o problemă”

Donald Trump a afirmat joi, la Casa Albă, că tensiunile dintre Vladimir Putin și Volodimir Zelenski reprezintă principalul obstacol în calea negocierilor de pace pentru Ucraina, scrie The Guardian.

„Avem o problemă, cei doi nu se înțeleg prea bine și uneori e greu să organizezi întâlniri,” a spus președintele.

Trump a anunțat că va avea o întâlnire cu Vladimir Putin la Budapesta, stabilită în urma unei convorbiri telefonice de joi, și că urmează să discute cu Volodimir Zelenski într-o întrevedere separată.

„Mâine mă voi întâlni cu președintele Zelenski și îi voi povesti despre apel,” a spus el, adăugând că ar putea fi nevoie ca discuțiile să se desfășoare „separat, dar egale”

„Este o relație teribilă între cei doi,” a subliniat Trump, referindu-se la Putin care a declanșat o invazie și la președintele Zelenski, care încearcă să-și apere teritoriul și cetățenii.