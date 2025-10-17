Prima pagină » Știri externe » Donald Trump dă vina pe „relația proastă” dintre Zelenski și Putin pentru eșecul păcii în Ucraina: „Avem o problemă”

Președintele american Donald Trump a declarat că eforturile de a pune capăt războiului din Ucraina sunt îngreunate de „relația teribilă” dintre liderii Rusiei și Ucrainei, adăugând că diplomația internațională depinde în mare măsură de relațiile personale dintre șefi de stat.
Donald Trump a afirmat joi, la Casa Albă, că tensiunile dintre Vladimir Putin și Volodimir Zelenski reprezintă principalul obstacol în calea negocierilor de pace pentru Ucraina, scrie The Guardian.

„Avem o problemă, cei doi nu se înțeleg prea bine și uneori e greu să organizezi întâlniri,” a spus președintele.

Trump a anunțat că va avea o întâlnire cu Vladimir Putin la Budapesta, stabilită în urma unei convorbiri telefonice de joi, și că urmează să discute cu Volodimir Zelenski într-o întrevedere separată.

„Mâine mă voi întâlni cu președintele Zelenski și îi voi povesti despre apel,” a spus el, adăugând că ar putea fi nevoie ca discuțiile să se desfășoare „separat, dar egale”

„Este o relație teribilă între cei doi,” a subliniat Trump, referindu-se la Putin care a declanșat o invazie și la președintele Zelenski, care încearcă să-și apere teritoriul și cetățenii.