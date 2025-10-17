Zelenski, despre rachetele Tomahawk: Nu vorbim despre asta...SUA nu doresc această escaladare

Președintele Ucrainean a confirmat că în cadrul prânzului de lucru liderii au discutat și problematica livrării de rachete Tomahawk spre Ucraina. „Desigur, am discutat despre rachetele cu rază lungă de acțiune”, a declarat el, citat de Sky News.

Totuși, liderul Ucrainean a refuzat să ofere un răspuns concret. „Nu doresc să fac declarații în acest sens”.

La începutul declarațiilor, el a afirmat că nu va răspunde la întrebări referitoare cu privire la rachetele Tomahawk.

Totuși, președintele Ucrainei a precizat că liderii SUA „au decis” și că „nu vorbim despre asta (n.r. – livrarea rachetelor) pentru că… Statele Unite nu doresc această escaladare”

„Deci, vreau să spun, acest lucru va fi în afara răspunsului – îmi pare rău”, a conchis Zelenski.

„Aceasta este poziția americanilor pentru astăzi, dar nimeni nu a anulat acest subiect”, spune el. „Trebuie să lucrăm mai mult la acest aspect”, a declarat Zelenski citat de BBC.

De asemenea, tot în cadrul declarațiilor de final Zelenski a anunțat că a vorbit cu mai mulți lideri europeni ai Coaliției pentru Voință, pentru a-i pune la curent cu privire la întâlnirea avută cu oficialii americani.

Vineri, la Casa Albă de la Washington, președintele Ucrainei Volodimir Zelenski s-a întâlnit cu Donald Trump, dar și alți câțiva reprezentanți ai SUA, pentru a discuta despre furnizarea rachetelor cu rază lungă de acțiune, posibilul armistițiu cu Rusia, dar și Summitul de la Budapesta.