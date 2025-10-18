Trump este „singurul care îl poate forța” pe Putin să vină la masa negocierilor, spune președintele Finlandei

Președintele Stubb a vorbit pentru BBC înaintea întâlnirii de vineri dintre Volodimir Zelenski și Donald Trump la Casa Albă, unde Zelenski i-a spus liderului american: „Cred că putem pune capăt acestui război cu ajutorul dumneavoastră”.

Stubb a povestit că Trump l-a întrebat odată, în timp ce jucau golf, dacă poate avea încredere în Putin, iar răspunsul său a fost nu.

„Ceea ce avem nevoie nu este atât puterea morcovului pentru a convinge Rusia să vină la masa negocierilor, cât puterea bățului care o poate aduce acolo. Trebuie să forțezi Rusia să vină la masa păcii, iar acesta este acordul pe care președintele Trump încearcă să-l obțină”, a declarat Stubb pentru BBC.

Stubb s-a declarat optimist în privința capacității lui Trump de a încheia războiul, spunând că, probabil, negocierile de pace au avansat mai mult în ultimele opt luni din cel de-al doilea mandat al său decât în ultimii trei ani.

Finlanda nu va recunoaște niciodată Crimeea ca parte a Rusiei

Stubb a declarat că Finlanda nu va recunoaște niciodată Crimeea, nici regiunile Donețk și Lugansk, ca părți ale Rusiei.

„Singurii care pot decide asupra teritoriilor sunt ucrainenii înșiși”, a spus el.

„Vreau să mă asigur că Ucraina, după ce se va încheia acest război, își păstrează independența, suveranitatea, adică devine stat membru al UE și, sperăm, al NATO, și își menține integritatea teritorială. Pentru asta luptăm cu toții acum”, a spus Stubb.

Întrebat de ce Trump pare să-și fi schimbat poziția, Stubb a spus că motivul este stagnarea Rusiei, care a capturat doar 1% din teritoriul ucrainean în ultimele 1.000 de zile, și faptul că Ucraina a reușit să contraatace.

El a precizat că economia Rusiei este în suferință, cu rezerve epuizate, creștere economică „aproape de zero” și inflație între 10% și 20%.

El a propus, de asemenea, oprirea completă a exporturilor de petrol și gaze rusești către Europa, deja reduse cu 80%, și impunerea de sancțiuni țărilor care continuă să cumpere energie rusească.

Stubb a afirmat că „toate jocurile strategice ale lui Putin au fost un eșec total”. Rusia nu a reușit să cucerească Ucraina, să divizeze Europa sau să destrame NATO.