Putin a avut o întâlnire cu înalți oficiali după o convorbire telefonică cu Trump

Președintele rus Vladimir Putin a organizat o ședință a Consiliului de Securitate al Rusiei, după ce a vorbit la telefon cu președintele american Donald Trump.

Informația a fost transmisă vineri, de agențiile de presă ruse, care îl citează pe consilierul Kremlinului, Iuri Ușakov.

Conform declarației lui Ușakov, Vladimir Putin a prezentat membrilor Consiliului de Securitate o informare detaliată despre discuția pe care acesta a avut-o cu Donald Trump, notează Reuters.

Subiectul a fost, se pare, decizia președinților Trump și Putin de joi, de a organiza un nou summit legat de războiul din Ucraina.

Această veste a venit ca o surpriză, mai ales din cauza temerilor Moscovei privind un eventual sprijin militar american suplimentar pentru Kiev.

În Rusia, Consiliul de Securitate reprezintă un forum esențial pentru luarea deciziilor privind cele mai importante probleme de securitate națională.