Moment muzical în Biroul Oval. Muzica lui Andrea Bocelli a răsunat la Casa Albă

Tenorul italian Andrea Bocelli a cântat pentru Donald Trump în Biroul Oval, vineri, înainte de întâlnirea preşedintelui american cu omologul său ucrainean, Volodimir Zelenski, anunţă Gândul.

Prezenţa cântăreţului italian a fost în contrast puternic cu un eveniment din 2017, când Bocelli nu a venit la ceremonia de învestire a lui Trump după ce ar fi primit ameninţări cu moartea, scrie Daily Mail.

Consiliera lui Trump, Margo Martin, a declarat că preşedintele asculta de fapt una dintre melodiile lui Bocelli atunci când solistul a intrat în Biroul Oval.

Imaginile, publicate de Margo Martin, asistenta preşedintelui Trump, pe platforma X, arată cum artistul interpretează câteva versuri din celebra piesă „Con te partiro”.

În înregistrare, Bocelli, îmbrăcat elegant, în costum negru şi cravată, purtând ochelari de soare, stă în faţa biroului prezidenţial, în timp ce Donald Trump îl priveşte încântat. „Ascultaţi asta!”, spune Trump, înainte ca melodia să înceapă să răsune în încăpere. Bocelli zâmbeşte, apoi începe să cânte, acompaniat de piesa difuzată în fundal.

Liberalii l-au criticat pe Bocelli, aşa cum au făcut-o multe celebrităţi, pentru că a apărut alături de Donald Trump. Unii chiar au încercat să susţină că Bocelli a fost acolo pentru a-i susţine pe Zelenski şi pe ucraineni.

„Acţiunile trecute ale lui Andrea Bocelli indică priorităţi umanitare inconsistente cu politica partizană. Fundaţia sa finanţează ajutorarea refugiaţilor şi eforturile de ajutorare ale Ucrainei, iar el a adoptat un câine rănit în războiul din Ucraina”, a scris un internaut.

„Apariţia lui Bocelli la Biroul Oval a fost un gest muzical simbolic, nu o susţinere”, a scris altul.

Donald Trump le-a spus reporterilor că Andrea Bocelli va susţine un recital la Casa Albă pe 5 decembrie, cu două zile înainte de ceremonia Kennedy Center Honors, unul dintre cele mai prestigioase evenimente culturale din SUA.

Reprezentanţii artistului nu au oferit încă o reacţie oficială privind momentul surpriză de la Casa Albă.

Vizita tenorului italian a avut loc cu puţin timp înainte ca Donald Trump să-l primească la Washington pe preşedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski.