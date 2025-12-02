Zi crucială pentru Ucraina. Întâlniri și declarații foarte importante vor fi la sediul NATO, în Irlanda, la Moscova și la Casa Albă

Ziua de marți, 2 decembrie, ar putea fi o zi decisivă pentru viitorul Ucrainei. Pe parcursul zilei, au fost programate mai multe întâlniri importante în care se va discuta despre încheierea conflictului ucrainean, potrivit Sky News. La unele discuții, ucrainenii vor fi implicați în mod direct, la alții ei așteaptă să afle ce au stabilit negociatorii.

Momentul cheie al zilei pentru diplomația ucraineană este întâlnirea echipei de negocieri a lui Donald Trump cu Vladimir Putin. Trimișii lui Trump, Steve Witkoff și Jared Kushner, vor fi primiți de președintele rus la Kremlin. Americanii au ajuns deja la Moscova, iar discuția ar trebui să înceapă marți, după ora 16.00 (ora României). În cadrul întâlnirii, americanii îi vor prezenta lui Putin ultimele modificări ale proiectului acordului de pace stabilite cu negociatorii ucraineni.

Zi încărcată pentru diplomația ucraineană

La ora 15.00, secretarul general al NATO, Mark Rutte, va face declarații publice în care este de așteptat să vorbească despre Ucraina. Declarația va fi făcută înainte de întâlnirea de miercuri a miniștrilor de externe ai alianței militare.

În paralel, președintele ucrainean Volodimir Zelenski face o vizită în Irlanda. El și prim-ministrul irlandez Michael Martin vor susține o conferință de presă la Dublin pentru a marca prima vizită a unui președinte ucrainean în Irlanda. Evenimentul va începe la ora 15.30. două ore mai târziu, Zelenski se va adresa Parlamentului irlandez.

La ora 21.00, președintele american Donald Trump va face un anunț de la Casa Albă. Experții cred că discursul va include și referiri despre discuțiile de marți despre Ucraina, inclusiv despre cele de la Moscova.