Zohran Mamdani: Vom construi un oraș pe care toată lumea și-l permite

Zohran Mamdani, recent ales în funcția de primar al New York-ului, respinge narativele alarmiste care au dominat campania electorală și spune că acestea nu surprind realitatea orașului.

În campania electorală și declarațiile sale recente, el a insistat că mandatul său va fi orientat spre problemele concrete ale locuitorilor: locuințe accesibile, mai multă siguranță și scăderea costurilor care apasă gospodăriile cu venituri moderate.

Mamdani promite un New York mai accesibil

„Vom construi un oraș în care fiecare își poate permite să trăiască”, a scris Mamdani duminică, pe X. El a adăugat că temerile răspândite în timpul campaniei electorale „nu sunt întemeiate”.

Primarul nou ales a explicat, într-un interviu acordat postulului MSNBC, că în finalul campaniei, imaginea sa fusese deja transformată într-o caricatură: „Am avut o întâlnire în care, pentru că nu am sugrumat pe cineva în primele 30 de minute, oamenii au zis: Wow, ești mult mai plăcut decât credeam”.

Costul vieții, prioritatea noului primar

Mamdani a subliniat că adevăratele preocupări ale locuitorilor sunt mult mai pragmatice: „Newyorkezii stăteau treji, dar nu din cauza mea – cum s-a spus – ci îngrijorați dacă își mai pot permite să trăiască în acest oraș”.

„Campania noastră a fost ancorată în vocile newyorkezilor care se confruntă cu dificultăți. Ieri (vineri n.r.), am dus aceste voci direct în Biroul Oval. Am spus clar că locuințele accesibile, siguranța și costurile mai mici sunt ceea ce au nevoie newyorkezii. Și ceea ce administrația noastră va livra”, a transmis Mamdani.

Cu aproximativ 40 de zile înainte de preluarea mandatului, echipa sa lucrează intens la procesul de tranziție. „Suntem deja la treabă”, a spus noul primar. El a invitat publicul să sprijine eforturile noii administrații și a echipei de tranziție. „Dacă vreți să faceți parte din această tranziție, vizitați site-ul nostru și contribuiți pentru că vom construi orașul pe care îl merităm cu toții”.

Primarul New York-ului se aliniază cu activiștii anti-evacuare

Recent, Mamdani s-a întâlnit și cu organizatori comunitari pentru a discuta despre înghețarea chiriilor și prevenirea evacuărilor. „Credem că fiecare merită o viață sigură și demnă, mai ales imigranții din clasa muncitoare pe care se sprijină acest oraș”, a transmis el, declarându-se mândru să stea „umăr la umăr” cu comunitățile afectate.

În vârstă de 34 de ani, Zohran Mamdani este un politician progresist născut în Kampala, Uganda, într-o familie de indieni. Stabilit în Statele Unite, el a devenit cetățean american în 2018. Este cunoscut pentru activismul său în sprijinul chiriașilor și al comunităților de imigranți. Din 2021 reprezintă o circumscripție din cartierul Queens în Adunarea Statului New York, camera inferioară a legislativului statal.