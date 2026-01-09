Moscova afirmă că SUA a eliberat doi membri ai echipajului rus de pe petrolierul capturat, la cererea sa

Într-o declarație, Maria Zakharova, purtătorul de cuvânt al ministerului, a spus: „Salutăm această decizie și exprimăm recunoștința noastră conducerii SUA. Continuăm să lucrăm urgent la toate aspectele legate de asigurarea întoarcerii rapide a compatrioților noștri în patria lor”, anunță Reuters.
Ministerul Transporturilor din Rusia a declarat miercuri că a pierdut contactul cu nava Marinera după ce forțele navale americane au abordat-o în apropierea Islandei, în cadrul a ceea ce Washingtonul numește eforturi de blocare a exporturilor de petrol din Venezuela.