Ministerul rus de Externe a declarat vineri că Statele Unite au eliberat doi membri ai echipajului rus de pe un petrolier sub pavilion rus capturat miercuri în Oceanul Atlantic.
Moscova afirmă că SUA a eliberat doi membri ai echipajului rus de pe petrolierul capturat, la cererea sa
Andrei Rachieru
09 ian. 2026, 12:52, Știri externe

Într-o declarație, Maria Zakharova, purtătorul de cuvânt al ministerului, a spus: „Salutăm această decizie și exprimăm recunoștința noastră conducerii SUA. Continuăm să lucrăm urgent la toate aspectele legate de asigurarea întoarcerii rapide a compatrioților noștri în patria lor”, anunță Reuters.

Ministerul Transporturilor din Rusia a declarat miercuri că a pierdut contactul cu nava Marinera după ce forțele navale americane au abordat-o în apropierea Islandei, în cadrul a ceea ce Washingtonul numește eforturi de blocare a exporturilor de petrol din Venezuela.

