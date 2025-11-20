Trump și viitorul primar al New York-ului, Zohran Mamdani, se întâlnesc vineri la Washington

Președintele Donald Trump a anunțat miercuri seara că se va întâlni vineri, în Biroul Oval, cu viitorul primar al orașului New York, Zohran Mamdani, pregătind scena unei confruntări directe între doi adversari politici care s-au atacat reciproc luni de zile de la distanță, scrie AP.

Întâlnirea ar putea semnala o schimbare de ton, întrucât Trump a început recent să preia tema centrală a campaniei lui Mamdani, accesibilitatea, un subiect-cheie care a contribuit decisiv la victoria democratului.

Întâlnire cu miză mare după luni de ostilitate

Trump a confirmat întâlnirea pe rețelele sociale, menționând că Mamdani a solicitat-o și promițând „detalii suplimentare”.

Purtătoarea de cuvânt a lui Mamdani a transmis că viitorul primar intenționează să discute cu Trump despre siguranța publică, securitatea economică și agenda accesibilității, susținută de peste un milion de new-yorkezi.

Timp de luni de zile, Trump l-a etichetat pe Mamdani drept „comunist”, a amenințat cu retragerea fondurilor federale pentru oraș și chiar a sugerat deportarea lui, deși este cetățean american naturalizat.

Presiunea politică îl împinge pe Trump către mesajele despre accesibilitate

Tonul lui Trump s-a schimbat radical după ce republicanii au suferit înfrângeri majore în Georgia, New Jersey, Pennsylvania și Virginia.

El a început să adopte mesajele democraților privind accesibilitatea, declarând recent că GOP este „Partidul Accesibilității”.

Întâlnirea cu Mamdani vine după ce președintele a spus reporterilor că „vor ajunge la un acord”, iar Mamdani a confirmat că echipa sa a contactat Casa Albă pentru a stabili o întâlnire.

Mamdani, un democrat socialist în vârstă de 34 de ani, care a trecut rapid de la statutul de legislator de stat din Queens la primar ales al celui mai mare oraș din SUA, a făcut campanie pentru reducerea costurilor vieții și a vorbit despre „protejarea New York-ului de Trump” după ce va prelua mandatul.

Deși critic al președintelui, el afirmă că este dispus să colaboreze cu oricine, inclusiv cu Trump, dacă acest lucru îi ajută pe locuitorii orașului.

Întâlnirea de vineri ar putea testa posibilitatea unei cooperări reale după luni de confruntări politice.