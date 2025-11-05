Donald Trump amenință New York-ul după victoria socialistului Zohran Mamdani la primărie

Trump a afirmat că victoria acestuia ar submina „suveranitatea” Statelor Unite, sugerând că ar putea reduce finanțarea federală către oraș.

„Am pierdut puțină suveranitate aseară la New York, dar ne vom ocupa, nu vă faceți griji”, a spus liderul republican, la o conferință economică desfășurată la Miami, Florida.

Zohran Mamdani, primul primar musulman și cel mai tânăr edil al New York-ului

Zohran Mamdani, în vârstă de 34 de ani, este primul musulman ales primar al orașului New York și totodată cel mai tânăr edil din istoria modernă a metropolei. Politicianul face parte din aripa socialist-democrată a Partidului Democrat și a devenit cunoscut pentru activismul său în domeniul locuințelor sociale.

Născut în Uganda, Mamdani s-a mutat în New York la vârsta de șapte ani. Este fiul unei regizoare și al unui profesor de antropologie la Universitatea Columbia. Înainte de a intra în politică, a activat în domeniul muzical sub numele de Young Cardamom, compunând inclusiv o piesă pentru un film Disney în 2016.

De la activism la primărie

În cariera sa civică, Mamdani a lucrat ca consilier în domeniul locuințelor, ajutând familiile cu venituri mici din Queens să evite evacuările. Această experiență l-a inspirat să candideze pentru funcția publică. În octombrie anul trecut, și-a anunțat candidatura — pe atunci fiind un nume necunoscut pe scena politică.

Victoria sa marchează un moment istoric pentru New York: este primul sud-asiatic care ocupă această funcție și un simbol al diversității și schimbării în politica americană.