Președintele Braziliei spune că o intervenție a armatei Statelor Unite în Venezuela ar fi o „o catastrofă umanitară”

Președintele Braziliei, Luiz Inácio Lula da Silva, a făcut sâmbătă declarații legat de posibilitatea unei acțiuni militare a Statelor Unite în Venezuela.

El a spus că o astfel de decizie ar avea consecințe grave pentru populația Venezuelei, în condițiile în care tensiunile dintre Washington și Caracas cresc.

El a mai afirmat că o „intervenție armată în Venezuela ar fi o catastrofă umanitară”, făcând referire la presiunile tot mai mari exercitate de Statele Unite asupra guvernului condus de Nicolas Maduro.

Marți, președintele american Donald Trump a decis impunerea unei „blocade” pentru toate navele petroliere sancționate care intră sau ies din Venezuela.

Această măsură face parte din strategia Washingtonului de a slăbi principala sursă de venit a regimului de la Caracas.

În această săptămână, președinele Braziliei și președinta Mexicului, Claudia Sheinbaum, care conduc cele mai mari economii din America Latină, au cerut calm și prudență în fața situației de acum.

Sâmbătă, în cadrul summitului Mercosur desfășurat la Foz do Iguaçu, în sudul Braziliei, liderul brazilian a avut o atitudine mai fermă pe subiect.

El a descris situația drept un „precedent periculos pentru lume”. Tot el a spus că, la peste patruzeci de ani de la Războiul din Falkland dintre Argentina și Marea Britanie, „continentul sud-american este din nou bântuit de prezența militară a unei puteri extra-regionale”.