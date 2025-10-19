Prima pagină » Politic » George Simion se află pe Muntele Athos: M-am rugat mult pentru victime și pentru România

George Simion se află pe Muntele Athos. Duminică, președintele AUR a anunțat că s-a rugat pentru victime și pentru România.
Sursa foto: Facebook/George Simion
Petru Mazilu
19 oct. 2025, 10:30, Politic

Mesajul a fost trimis pe rețelele de socializare.

„M-am rugat mult în aceste zile, pentru victime și pentru România! Ajută-ne, Doamne, să ieșim la liman”, a scris Simion pe Facebook.

O delegație AUR formată din președintele George Simion și de alți lideri ai partidului se află în pelerinaj la mănăstirile de la Muntele Athos.

Mihai Enache a postat pe pagina sa de Facebook o poză cu părintele Pimen Vlad de la Muntele Athos.

„Pentru pacea a toată lumea, pentru bună starea sfintelor lui Dumnezeu Biserici și pentru unirea tuturor, Domnului să ne rugăm”, a scris deputatul AUR.