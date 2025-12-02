Gianina Șerban, deputat AUR: „TVA e un furt sistematic din buzunarele românilor cinstiți”

AUR înaintează ideea introducerii taxării inverse, în locul încasării lunare de TVA, spune Gianina Șerban, deputat AUR.

Aceasta consideră că introducerea sistemului de taxare inversă ar proteja firmele cu atitudine fiscală responsabilă de eventuale abuzuri care s-ar naște în dinamica lor cu statul.

„TVA este de fapt un impozit, denumit generic Taxă pe Valoare Adăugată. România înregistrează de ani de zile cel mai mare gap de TVA din Uniunea Europeană. Adică diferența dintre cât ar trebui să colectăm și cât se colectează în realitate în bugetul de stat.

Acest lucru nu este doar o statistică, este un furt sistematic din buzunarul românilor cinstiți și o povară mult prea mare pe umerii firmelor care își plătesc corect taxele, care sunt responsabili cu tot ceea ce înseamnă bugetul de stat.

Taxarea inversă înseamnă prevenție, înseamnă să nu mai oferim un teren fertil pentru rețelele de evaziune fiscală, înseamnă că firmele corecte, firmele responsabile care își achită taxele nu vor mai fi victime ale unor lanțuri fictive de TVA”, a spus aceasta.

Firmele nu mai sunt nevoite să plătească în avans

„Înseamnă lichiditate reală în economie, mai ales pentru IMM-uri care nu mai sunt nevoite să plătească în avans sume mari către stat și să aștepte rambusări întârziate, să plătească către stat această Taxă pe Valoare Adăugată și în realitate știm că ele poate nu sunt achitate”.

Aceasta consideră această măsură s-a dovedit empiric o metodă protectoare față de fraude:

„Un antreprenor român emite o factură fiscală care este purtătoare de TVA, pe data de 25 a lunii următoare este obligat să vireze această contribuție către bugetul de stat dar el poate n-a colectat-o, poate cel cu care lucrează este rău-platnic, poate urmează să ajungă cu el în instanță și totuși el este obligat să plătească niște sume pe care nu le-a încasat.

Vorbim despre o măsură care a funcționat deja în construcții, în comerțul cu metale, în domeniul deșeurilor.

Acolo unde s-a aplicat această măsură s-a văzut clar mai puțină fraudă, mai multă transparență și mai multă echitate fiscală”, a explicat aceasta.

Un pas spre o administrație eficientă

„Susțin acest proiect pentru că este un pas real spre o Românie în care statul nu mai închide ochii la hoție dar nici nu mai sufocă mediul de afaceri cinstit, antreprenorii cinstiți din România.

Este un pas spre o administrație eficientă care previne și nu doar sancționează.

Mediul de afaceri din România are nevoie de prevenție și nu doar de sancțiuni și de taxe mărite.

România are nevoie de curaj, România are nevoie de un sprijin real pentru mediul de afaceri și pentru economia României. Vă mulțumesc!”, a spus aceasta la briefingul de presă al AUR de marți.