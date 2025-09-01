Modificări la conducerea Camerei Deputaților. PSD și PNL își schimbă reprezentanții

Camera Deputaților și-a ales, luni, o nouă conducere. Față de componența din sesiunea anterioară, Natalia Intotero (PSD) și Adrian Cozma (PNL) au fost aleși în funcția de vicepreședinte. Ei îi înlocuiesc pe Daniel Suciu și Raluca Turcan.
De asemenea, USR l-a înlocuit din funcția de secretar al Biroului Permanent pe Cezar Drăgoescu. În această funcția a fost nominalizată și numită Oana Murariu.
Astfel, noua componență a Biroului Permanent al Camerei Deputaților este:
Preşedinte Grindeanu Sorin-Mihai PSD
Vicepreşedinţi
Natalia Intotero PSD
Gianina Şerban AUR
Adrian Cozma PNL
Cătălin Drulă USR
Secretari
Silvia Claudia Mihalcea PSD
Patricia-Simina-Arina Moş PNL
Oana Murariu USR
Ovidiu Victor Ganţ Minoritati
Chestori
Romeo-Daniel Lungu PSD
Mitică-Marius Mărgărit PSD
Bogdan Velcescu (AUR), în locul lui Dan Tanasă
Loránd-Bálint Magyar UDMR.
Supusă la vot, noua componență a fost aprobată cu 269 de voturi „pentru” și 16 „contra”.