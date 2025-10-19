Ministrul Afacerilor Externe, Oana Țoiu, va participa la Consiliul Afaceri Externe al UE

Conform MAE, agenda reuniunii include agresiunea Rusiei împotriva Ucrainei, situația din Orientul Mijlociu și relațiile UE – Indo – Pacific.

La secțiunea Afaceri curente, vor fi abordate evoluțiile recente din Republica Moldova, situația din Georgia și evoluțiile din Sudan.

În marja reuniunii CAE, va avea loc și o întâlnire informală pe tema metodelor de lucru, cu scopul de a întări prezența UE în plan global, printr-un proces decizional mai eficient, a mai transmis MAE.

Tot luni, ministrul Oana Țoiu va participa la Reuniunea ministerială privind securitatea și conectivitatea interregională, cu o agendă axată pe cooperarea în regiunea Mării Negre, a precizat MAE.