Ministrul Afacerilor Externe, Oana Țoiu, va participa la Consiliul Afaceri Externe al UE

Ministrul afacerilor externe, Oana Țoiu, va participa luni, la reuniunea miniștrilor afacerilor externe din statele membre ale UE. Consiliul Afaceri Externe (CAE) se va desfășura la Luxemburg.
Petru Mazilu
19 oct. 2025, 10:10, Politic

Conform MAE, agenda reuniunii include agresiunea Rusiei împotriva Ucrainei, situația din Orientul Mijlociu și relațiile UE – Indo – Pacific.

La secțiunea Afaceri curente, vor fi abordate evoluțiile recente din Republica Moldova, situația din Georgia și evoluțiile din Sudan.

În marja reuniunii CAE, va avea loc și o întâlnire informală pe tema metodelor de lucru, cu scopul de a întări prezența UE în plan global, printr-un proces decizional mai eficient, a mai transmis MAE.

Tot luni, ministrul Oana Țoiu va participa la Reuniunea ministerială privind securitatea și conectivitatea interregională, cu o agendă axată pe cooperarea în regiunea Mării Negre, a precizat MAE.