Prima pagină » Știri externe » Incident la înălțime. Un zbor Air China a fost deviat din cauza unui incendiu provocat de o baterie de litiu

Un incendiu a izbucnit sâmbătă dimineaţă la bordul unui avion al companiei Air China. O baterie aflată într-un bagaj de mână a luat foc. Aparatul de zbor a aterizat de urgenţă.
Petru Mazilu
18 oct. 2025, 15:15, Știri externe

Un avion al companiei Air China care zbura de la Hangzhou către Seul a fost deviat sâmbătă dimineaţă către Shanghai, după ce o baterie de litiu ascunsă în bagajul de mână al unui pasager a luat foc, a anunţat compania aeriană într-un comunicat publicat pe reţeaua de socializare Weibo.

„O baterie de litiu s-a aprins spontan în bagajul de mână al unui pasager, aflat în compartimentul de bagaje al zborului CA139. Echipajul a intervenit imediat conform procedurilor de urgenţă, iar nimeni nu a fost rănit”, se arată în mesajul companiei citat de Le Figaro.

Potrivit datelor de la platforma de monitorizare a traficului aerian Flightradar24, aeronava a decolat din Hangzhou la ora locală 9:47şi a aterizat în siguranţă pe Aeroportul Internaţional Pudong din Shanghai în jurul orei locale 11:00.

Compania aeriană a mai transmis că incidentul este în curs de investigare şi că pasagerii afectaţi au fost redirecţionaţi către alte zboruri.

Reglementările internaţionale interzic transportul bateriilor de litiu neautorizate sau deteriorate în bagaje, din cauza riscului ridicat de incendiu în timpul zborului.