Alertă de incendiu la bordul unui zbor Qantas din Sydney. Aeronava a aterizat în siguranță la Auckland

Conform AP, un zbor Qantas de la Sydney la Auckland a aterizat vineri în siguranță, după ce piloții au transmis un apel „mayday” din cauza suspiciunii de incendiu în cala de bagaje.

Echipaje de urgență au așteptat aeronava Boeing 737 pe pista aeroportului din Auckland, însă avionul a ajuns la destinația planificată fără incidente.

Nu s-au semnalat fum în cabină sau răniți, a precizat compania aeriană cu sediul la Sydney.

Alarma s-a declanșat cu aproximativ o oră înainte de aterizare, însă o investigație preliminară nu a găsit urme de incendiu.

Aeronava va fi inspectată pentru a stabili cauza alertei.