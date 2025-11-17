Bagaje pierdute în zbor. Un singur obiect vă poate salva valiza

Imaginați-vă că ați ajuns la destinația visată, nerăbdători să explorați, doar pentru a realiza că bagajele au fost pierdute înainte de zbor.

Tot ce aveți este bagajul de mână și hainele pe care le purtați. Nu se știe când va ajunge valiza, dacă va ajunge vreodată.

Trucul simplu care vă salvează bagajele

Pentru a evita bagajele pierdute în zbor, există câteva lucruri pe care le puteți face pentru a vă proteja bagajele de pierdere.

Experții în relocare de la 1st Move International au împărtășit cele mai bune sfaturi despre cum să vă păstrați lucrurile în siguranță în timpul călătoriilor, scrie Express. Au dezvăluit și cele mai bune metode de a vă asigura că bagajele ajung la destinație.

Ei spun că unul dintre cele mai bune lucruri pe care le poți face este să incluzi în valiză o foaie de hârtie cu itinerariul călătoriei și datele de contact. Astfel, în cel mai rău scenariu, în care bagajele tale se pierd sau sunt întârziate, personalul aeroportului va ști rapid unde să le trimită.

Etichetă de bagaj rezistentă și aspectul distinctiv

De asemenea, este o idee bună să incluzi o etichetă de bagaj rezistentă pe exteriorul valizei. Asigură-te că are un aspect distinctiv. Astfel, vă veți putea găsi mai ușor bagajul după zbor. Ceilalți călători vor fi mai puțin tentați să îl ia din greșeală.

De asemenea, veți facilita returnarea bagajelor pierdute de către personal. Includeți detalii de contact actualizate pe etichetă.

Fotografiați bagajul înainte de îmbarcare

Înainte de a vă îmbarca, faceți o fotografie rapidă a bagajului. Dacă aveți o fotografie actualizată a bagajului, personalul va avea o imagine de referință pentru a-l localiza. Astfel se vor asigura că este returnat în siguranță.

Ce să faceți dacă aveți bagaje pierdute după zbor

Dacă bagajul dvs. s-a pierdut, asigurați-vă că rămâneți calm. Mike Harvey, director general la firma citată, a declarat: „Primul lucru pe care trebuie să-l faceți este să anunțați imediat problema. Contactați responsabilul cu bagajele al companiei aeriene sau biroul de relații cu clienții”.

„Este esențial să depuneți o plângere pentru bagaj pierdut înainte de a părăsi aeroportul. Acest lucru începe procesul de urmărire. De obicei, bagajele sunt etichetate cu informațiile zborului dvs. În cazul în care doriți să oferiți companiei aeriene o descriere, fiți cât mai detaliat posibil”, a explicat Harvey.

Cum să recuperați rapid bagajele pierdute în zbor

„Apoi, verificați polița de asigurare de călătorie pentru acoperirea în caz de pierdere sau întârziere a bagajelor. Păstrați chitanțele pentru orice achiziții dacă trebuie să înlocuiți articolele pierdute. Chiar dacă acestea ar putea fi găsite ulterior, este posibil să puteți solicita rambursarea acestor costuri”, a adăugat directorul general.

Potrivit statisticilor din industria aviatică, milioane de bagaje sunt pierdute în zbor sau întârziate în fiecare an la nivel global. Aplicarea acestor măsuri simple poate reduce semnificativ riscul de a vă pierde bagajele sau poate accelera procesul de recuperare.

Experții recomandă, de asemenea, să păstrați în bagajul de mână articolele de primă necesitate și medicamentele esențiale. Astfel veți fi pregătiți în cazul în care valiza întârzie să ajungă.