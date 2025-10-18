Trump ar putea influența misiunea din Venezuela spre o „schimbare de regim”

Președintele Statelor Unite, Donald Trump, a mutat accentul unei importante desfășurări militare în Marea Caraibilor către înlăturarea de la putere a președintelui venezuelean Nicolás Maduro, a relatat Financial Times, citând figuri ale opoziției venezuelene și analiști, scrie Baha.

Mobilizarea, care include nave de război și avioane de luptă, a fost descrisă inițial ca o campanie împotriva traficului de droguri, însă acum are drept scop, potrivit surselor, convingerea lui Maduro și a aliaților săi că părăsirea puterii este mai sigură decât menținerea ei. Operațiunea a început cu atacuri asupra unor nave venezuelene acuzate de transport de droguri.

Trump: SUA „analizează” lovituri asupra cartelurilor din Venezuela

Donald Trump a declarat miercuri că Statele Unite ar putea extinde campania antidrog din Venezuela la ținte terestre, sugerând că se iau în considerare noi operațiuni pe măsură ce rutele maritime sunt aduse sub control.

„Ne uităm cu siguranță acum la teren, pentru că stăpânim foarte bine marea”, a spus Trump, răspunzând unei întrebări dacă ia în calcul atacuri la sol.

Președintele a explicat că traficanții venezueleni foloseau ambarcațiuni de mare viteză pentru a transporta fentanil și alte droguri, dar că forțele americane „au neutralizat” multe dintre ele. El a spus că fiecare navă interceptată „salvează mii de vieți americane” și a descris progresul pe mare drept „un succes extraordinar”.

Dacă ar fi efectuate, eventualele lovituri la sol ar marca o escaladare majoră a implicării Statelor Unite pe teritoriul Venezuelei. Trump a confirmat, de asemenea, că a autorizat Agenția Centrală de Informații (CIA) să opereze în Venezuela, prezentând această decizie drept parte a eforturilor mai ample ale Washingtonului de a demonta rețelele cartelurilor și de a opri fluxul de narcotice către țară.