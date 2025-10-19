Agent de securitate reţinut de poliţiştii din Capitală pentru purtare abuzivă

Potrivit Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti, incidentul s-a petrecut sâmbătă atunci când agentul de securitate ar fi lovit cu palma în faţă un bărbat de 31 de ani, după ce acesta şi o femeie în vârstă de 30 de ani ar fi încercat să fure o geacă şi o pereche de blugi, cauzând un prejudiciu de aproximativ 800 de lei.

După ce au plecat din magazin, cele două persoane au fost interceptate de agentul de securitate. Bărbatul a fost condus într-un spaţiu închis unde a fost agresat.

Atât persoanele suspectate de furt, cât şi agentul au fost conduse la sediul secţiei de poliţie.

În urma cercetărilor, poliţiştii au început urmărirea penală împotriva celor două persoane pentru furt calificat, iar faţă de agentul de securitate a fost dispusă reţinerea pentru 24 de ore, urmând să fie prezentat magistraţilor cu propunere legală sub acuzaţia de purtare abuzivă.

„Cercetările sunt continuate de poliţiştii Secţiei 22 Poliţie, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 6”, se arată în încheierea informării.