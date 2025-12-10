Prima pagină » Social » Tânăr din Dâmbovița acuzat că a violat o copilă de 14 ani, reținut

Un tânăr în vârstă de 26 de ani a fost reținut, fiind acuzat de viol, după ce ar fi întreținut relații sexuale cu o copilă în vârstă de 14 ani, din Pietrari, județul Dâmbovița.
10 dec. 2025

Polițiștii, sub coordonarea unui procuror din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Târgoviște au reținut, marți, un tânăr, în vârstă de 26 de ani, din comuna Pietrari.

Acesta este cercetat într-un dosar penal întocmit pentru comiterea infracțiunii de viol săvârșit asupra unui minor.

Cercetările au scos la iveală faptul că tânărul ar fi întreținut raporturi sexuale cu o fată în vârstă de 14 ani, din comuna Pietrari.

Pe parcursul zilei de miercuri, tânărul va fi prezentat magistraților în vederea dispunerii unei măsuri preventive.

În cauză, cercetările continuă sub coordonarea unui procuror de la Parchetul de pe lângă Judecătoria Târgoviște.

