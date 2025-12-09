Copil dintr-un orfelinat parizian, ras în cap, ca pedeapsă, și filmat / Imaginile umilitoare, distribuite pe WhatsApp, stârnesc revoltă în Franța

Un copil dintr-un orfelinat dintr-un arondisment al Parisului a fost supus unor practici umilitoare, drept pedeapsă.

Scena șocantă a fost filmată și distribuită apoi pe un grup profesionist de WhatsApp. În imaginile absolut revoltătoare se vede cum un băiat de 8 ani, fără cămașă și tremurând vizibil, era ras în mod brutal de către un profesor, cu o mașină de tuns.

Copiii care asistă la scenă râd și fac comentarii răutăcioase: „Arată ca Aladdin!”, iar adulții care filmează spun: „O să-ți spunem Două-Fețe”.

O „măsură punitivă”

Videoclipul a fost urcat imediat pe WhatsApp, pe un grup al educatorilor profesioniști, iar imaginile au stârnit indignare și nedumerire.

Publicația franceză FranceINFO citează: „Ați vorbit cu părinții despre radelea lui completă?”, a întrebat unul dintre membrii personalului, iar răspunsul a fost „Nu, am luat decizia fără să consultăm pe nimeni”.

Personalul a revendiat această mișcare drept o măsură punitivă, dar nuanțată de o lipsă de conștientizare pe care colegii au comentat-o neîncrezători: „Dacă este o glumă, nu uitați că acesta este un grup profesionist de WhatsApp, nu un grup de prieteni. Dacă nu este o glumă, este foarte, foarte serioasă”.

Trauma copilului nu s-a oprit atunci

Alți profesioniști din grup nu păreau să înțeleagă gravitatea situației și răspundeau la imagini cu emoji-uri ce indicau râsul sau cu comentarii absurde.

Potrivit unei anchete a publicației citate, această „sancțiune” aplicată copilului (nu se specifică nicăieri care ar fi această „infracțiune” a copilului) a avut loc în februarie 2025.

Brutalitatea și umilința momentului a avut urmări asupra copilului – acesta a devenit ținta batjocurii și chiar a violenței fizice la școală, iar un profesor l-a lăsat să poarte șapca în interior, pentru a-i proteja sensibilitatea.

„Avea păduchi rezistenți la tratament”

Mama copilului a fost mințită de autorii filmării. I s-a spus că trebuia să scape de păduchi rezistenți la tratament și că imaginile din filmare nu sunt ceea ce par, argumente care nu au oprit-o pe mamă să se adreseze autorităților.

„Niște educatori, acționând din proprie inițiativă, au ras capul unui copil, ceea ce este pur și simplu interzis […] Deci, este vorba de violență, este hărțuire sau sunt ambele? Aceasta este întrebarea pe care ne-o punem”, a spus avocatul mamei pentru sursa citată.

De asemenea, Primăria Parisului a reacționat în acest caz:

„Nici consimțământul copilului, nici autorizația mamei, nici încercările nereușite de a scăpa de păduchi nu pot justifica această practică umilitoare”, a confirmat orașul pentru publicația media.

Toți cei implicați în filmare au fost deja înlocuiți, iar cazul a ajuns pe masa procurorului-șef al Parisului.